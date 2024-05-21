Автоэксперт разнес новую «Волгу», сравнив ее с «Жигулями» Автоэксперт Зенкевич: новая «Волга» не будет лучше «Жигулей»

Новая линейка автомобилей «Волга» ничем не лучше «Жигулей», заявил в беседе с NEWS.ru автомобильный эксперт Иван Зенкевич. Он подчеркнул, что машины также практически не отличаются от китайских. При этом эксперт отметил, что в этом нет ничего плохого. По словам Зенкевича, производство новых автомобилей дает возможность заводу работать. Он также выразил надежду, что новая модель «Волги» будет стоить дешевле китайских аналогов.

Новая «Волга» ничем не лучше тех же «Жигулей». Ничем даже не отличается от других китайских автомобилей, кроме шильдика. Но это не плохо. Потому что завод будет работать, мы будем здесь собирать машины, будем платить налоги. Надеюсь, она будет дешевле стоить, чем китайский аналог. Больше ничего по поводу китайских автомобилей сказать нельзя, — высказался эксперт.

Новую линейку автомобилей под брендом Volga ранее представили в рамках выставки «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Всего будет выпущено три класса авто: седан класса D Volga С40, кроссовер класса С Volga К30 и кроссовер класса D Volga К40. Начать выпуск машин планируется в текущем году.

Посетивший выставку премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что новые автомобили «Волга» выглядят современно, но нуждаются в локализации производства деталей на территории страны. Он также предложил заменить китайский руль на отечественный. Как отметил Мишустин, производство соответствующих композитных материалов налажено, в частности, в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.