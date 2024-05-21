«Руль китайский»: Мишустин оценил новые автомобили отечественного бренда Мишустин призвал локализовать в РФ производство деталей для новых авто Volga

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра павильона марки VOLGA на выставке IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде

Представленные на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде новые отечественные автомобили Volga выглядят современно, однако нуждаются в локализации производства деталей в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом он сказал главе Минпромторга Антону Алиханову, передает Пятый канал.

У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы, — сказал глава правительства во время осмотра автомобиля.

Мишустин подозвал к себе Алиханова и напомнил ему, что производство соответствующих композитных материалов налажено, в частности, в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. В свою очередь глава Минпромторга согласился с мнением премьера и пообещал проработать этот вопрос.

Напомним, что новые автомобили Volga планируется выпускать в трех классах: седан класса D Volga С40, кроссовер класса С Volga К30 и кроссовер класса D Volga К40. Производство машин должно начаться в текущем году на площадке нижегородского автомобильного кластера, с 2025 года планируется сборка в режиме полного цикла.

Ранее автоэксперт Андрей Борисов назвал цвета автомобилей, которые быстрее портятся на солнце. По его словам, наиболее подвержены повреждению солнечными лучами темные цвета, такие как черный, темно-синий, темно-зеленый и прочие, а также яркие цвета, например желтый, оранжевый, ярко-красный.