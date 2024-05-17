Названы цвета автомобилей, которые быстрее портятся на солнце Автоэксперт Борисов: черный цвет машины быстрее портится на солнце

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Черный цвет автомобиля быстрее портится на солнце, рассказал «Газете.Ru» автоэксперт Андрей Борисов. По его словам, лакокрасочное покрытие такого цвета с большей вероятностью пострадает от солнечных лучей.

Любые темные цвета — черный, темно-синий, темно-зеленый и прочие, а также яркие цвета, например, желтый, оранжевый, ярко-красный — наиболее подвержены повреждению солнечными лучами, чем светлые тона, — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что такая краска быстрее разрушается из-за того, что более яркие и темные цвета поглощают больше солнечного света. Сначала краска выцветает и тускнеет, потом ухудшается состояние всего лакокрасочного покрытия машины.

Из-за влаги на поврежденной краске могут появиться ржавчина и плесень, добавил Борисов. Кроме того, такая краска из-за тепла может начать отслаиваться, подытожил автоэксперт.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что цены на автомобили на вторичном рынке выросли на 10–30% в зависимости от модели и востребованности машины. По его словам, автомобили с пробегом будут дорожать из-за увеличения утилизационного сбора. Специалист отметил, что цены на автомобили также напрямую зависят от курса валют.