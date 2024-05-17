Россиян предупредили о росте цен на автомобили на вторичном рынке Автоэксперт Шапарин: цены на вторичные автомобили выросли на 10–30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на автомобили на вторичном рынке выросли на 10–30% в зависимости от модели и востребованности машины, рассказал в беседе с НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, автомобили с пробегом будут дорожать из-за увеличения утилизационного сбора.

Цены на вторичном рынке растут на 10–30% в зависимости от модели и ее востребованности. Цены продолжат расти, так как существуют планы увеличить утилизационный сбор. Это коснется не только подержанных машин, но и новых, — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что цены на автомобили также напрямую зависят от курса валют. Кроме того, самой популярной поддержанной машиной сейчас считается Lada. Также большими тиражами на вторичном рынке продаются Kia Rio и Hyundai Solaris, заключил Шапарин.

Ранее юрист Лев Воропаев рассказал, что недобросовестные автодилеры часто используют схему обмана клиентов с объявлением о выгодной продаже машины, которой на самом деле нет. По его словам, в таких случаях клиенту пытаются навязать авто в несколько раз дороже, а значит, важно читать предлагаемые договоры и не связываться с менеджерами, если процесс продажи пытаются искусственно затянуть.