Автоэксперт дал совет, как избежать обмана в автосалоне Юрист Воропаев: автосалоны затягивают продажу авто в попытках обмануть клиента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Недобросовестные автодилеры часто используют схему обмана клиентов с объявлением о выгодной продаже машины, которой на самом деле нет, рассказал NEWS.ru юрист Лев Воропаев. По его словам, в таких случаях клиенту пытаются навязать авто в несколько раз дороже, а значит, важно читать предлагаемые договоры и не связываться с менеджерами, если процесс продажи пытаются искусственно затянуть.

Это одна из самых популярных схем обмана. Вы приходите в салон по объявлению, где сказано, что продается машина по очень хорошей цене. Которой просто нет на рынке. И вроде бы все в порядке, но вдруг вам начинают рассказывать, что машины сейчас нет и ее надо подождать. При этом документы оформляют исключительно долго. И в конце концов дают на подпись большой договор, причем делают все, чтобы вы подписали его не глядя. Но в итоге оказывается, что вы покупаете машину по цене в два-три раза выше, чем была изначально указана. Вам навязывают какие-то консультации, допоборудование, дорогущие кредиты и страховки, — рассказал Воропаев.

Как отметил эксперт, россияне очень часто обращаются к юристам именно после подобных ситуаций, причем искоренить проблему сложно, так как автосалоны появляются «как грибы».

Если вам не предоставляют сразу автомобиль и его оформление идет дольше полутора-двух часов, то надо разворачиваться и уходить. Если вам не дают внимательно прочитать договор, надо вставать, разворачиваться и уходить. Любое затягивание, любые рассказы про то, что автомобиля нет и его привезут через несколько часов, указывают на то, что вас пытаются обмануть, — заключил юрист.

Ранее также сообщалось о схеме мошенников с недвижимостью. Ради «спасения» квартир жертвам предлагается продать квартиру самостоятельно. При этом деньги от сделки следует зачислить на специальный счет, после чего они попадут напрямую к злоумышленникам.