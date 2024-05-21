В России впервые показали новые автомобили отечественного бренда Новые автомобили Volga впервые представили на выставке в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Нижний Новгород. Автомобиль Volga C40 на выставке IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России»

В рамках выставки «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде впервые представили новую линейку автомобилей под брендом Volga, передает РИА Новости. Стенд с автомобилями посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего производитель планирует выпустить три класса авто: седан класса D Volga С40, кроссовер класса С Volga К30 и кроссовер класса D Volga К40. Начать выпуск машин планируется в текущем году, а уже со следующего года — в режиме полного цикла. Производство будет развернуто на площадке нижегородского автомобильного кластера.

По словам Мишустина, новые машины выглядят современно. В то же время глава правительства заявил о необходимости локализации производства сначала хотя бы тех деталей машины, которые не являются технологически сложными.

У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы, — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что автомобили марки Lada теперь доступны для покупки на маркетплейсе Wildberries. Первыми машины смогут купить жители Волгоградской области.