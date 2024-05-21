Машины Lada появились в продаже на маркетплейсе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобили марки Lada теперь доступны для покупки на маркетплейсе Wildberries, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-ретейлера. Первыми машины смогут купить жители Волгоградской области.

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук отметила новый тренд в потребительском поведении, где покупатели готовы приобретать автомобили онлайн. Она также подчеркнула стремление Wildberries возглавить эту тенденцию. Вместе с группой АвтоВАЗ ретейлер начинает продажу автомобилей Lada на своей платформе.

Я рада, что ведущие автопроизводители тоже верят в развитие дистрибуции через маркетплейсы и готовы инвестировать в это направление, — сказала Бакальчук.

Вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин отметил, что увеличение программы онлайн-продаж Lada является ключевым направлением стратегии развития производителя. Он также сообщил о намерении развивать присутствие бренда в городах-миллионниках и предоставлять специальные условия покупки автомобилей Lada на Wildberries.

Цена автомобилей на Wildberries фиксирована заранее, не требуется дополнительная плата за услуги или сервисы. Все модели представлены в наличии, договор купли-продажи подписывается перед выдачей автомобиля. На покупки распространяется гарантия официального дилера на три года или 100 тыс. км пробега.

Ранее россиян предупредили о росте цен на автомобили на вторичном рынке. Они поднялись на 10–30% в зависимости от модели и востребованности машины, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, автомобили с пробегом будут дорожать из-за увеличения утилизационного сбора.