С наступлением тепла на дороги и тротуары вновь вернулись электросамокаты. Причем их количество заметно выросло. Увеличился и риск попасть в аварию с участием средства индивидуальной мобильности (СИМ): его обладатель может врезаться в пешехода или поцарапать автомобиль. Что делать в этом случае — в материале NEWS.ru.
Как выросло число электросамокатов в 2024 году
Еще недавно электросамокаты воспринимались российскими властями как своего рода милая забава, которая подчеркивала, что наша страна идет в мировом тренде развития микромобильности. Однако постепенно самокаты стали проблемой: жители крупных городов начали жаловаться на самокатчиков и брошенные посреди дороги аппараты. Ситуация усугублялась тем, что электросамокаты не были введены в ПДД, а их обладатели формально считались пешеходами.
Однако в 2022 году в правилах появилось понятие «средство индивидуальной мобильности», на проблему все чаще стали обращать внимание чиновники и депутаты. Вынуждены были пойти на уступки и сами компании, которые сдают самокаты в аренду: они начали вводить ограничения в некоторых зонах, не пускать самокаты на автомагистрали и так далее.
И все же 2024 год может стать настоящим «самокатным испытанием» для всех. Ведь количество самокатов, которые сдаются в аренду, серьезно выросло. Только в Москве в 2024 году насчитывается около 60 тыс. электросамокатов, плюс еще около 10 тыс. электрических велосипедов. А в Санкт-Петербурге число электросамокатов в прокате в 2024 году увеличилось с 37 до 47 тыс. единиц.
Статистики аварийности за 2024 год от МВД пока нет. Но, например, председатель Государственной думы Вячеслав Володин уверяет, что «в Москве и других городах нашей страны фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в два раза, в том числе со смертельным исходом».
Что делать, если самокат врезался в автомобиль
Главное, что нужно знать как владельцам автомобилей, так и арендующим электросамокаты: СИМ, согласно ПДД, являются транспортными средствами. То есть оформление ДТП между автомобилем и электросамокатом мало чем отличается от обычной аварии двух машин.
Если самокат поцарапал машину, то от водителя автомобиля потребуется включить знак аварийной остановки и сообщить о случившемся в ГИБДД. И конечно, при необходимости вызвать скорую помощь пострадавшим людям. Причем если на самокате был несовершеннолетний, то медиков нужно вызывать, даже если самокатчик уверяет, что с ним все в порядке.
Оформить аварию между автомобилем и электросамокатом по европротоколу без вызова инспекторов ГИБДД нельзя. При этом если в ДТП виноват водитель машины, то обладатель электросамоката может рассчитывать на компенсацию по ОСАГО (до 500 тыс. руб.).
У самокатов ОСАГО нет. Однако крупные компании, которые сдают СИМ в аренду, как правило, сами страхуют гражданскую ответственность пользователей. В этом случае за ремонт машины (при вине в ДТП водителя самоката) будет платить страховая компания. Правда, страховка будет работать только в том случае, если водитель самоката не нарушал правила: не катался на одном самокате вдвоем, не был пьяным и тому подобное.
Если же речь идет о частном электросамокате, то всегда есть возможность договориться на месте. В этом случае настоятельно рекомендуется зафиксировать все обстоятельства ДТП в письменном виде, прописать сумму компенсации и указать, что у сторон отсутствуют претензии друг к другу (в такой бумаге должны быть фамилии, данные автомобиля и самоката и прочая информация).
Если водитель электросамоката поцарапал машину и уехал с места ДТП, то нужно запомнить, на каком самокате он был (идеально знать номер, который есть у прокатных СИМ). Если номер разглядеть не удалось, то необходимо запомнить хотя бы цвет самоката. Кроме того, важно зафиксировать точное время происшествия и место — эти данные впоследствии помогут арендным компаниям идентифицировать пользователя самоката.
Ну а далее водитель должен действовать по стандартной схеме при ДТП: позвонить в ГИБДД, сообщить о случившемся и ждать инструкций от автоинспекции. Далее полиция направит запрос в прокатный сервис, там определят пользователя, и уже к нему можно будет предъявлять претензии в судебном порядке (страховка в этом случае, разумеется, не будет действовать). Кстати, если в ДТП будет виноват ребенок, то возмещать ущерб будут его родители.
Если самокат врезался в пешехода
Еще раз подчеркнем: электросамокат является транспортным средством. И наезд СИМ на пешехода требует официального оформления.
При столкновении пешехода и электросамоката на тротуаре виновником, скорее всего, признают именно водителя СИМ. Ведь по ПДД пользователям таких средств передвижения запрещено создавать помехи для пешеходов. А если это происходит, то водитель самоката должен «спешиться или снизить скорость до скорости, не превышающей скорость движения пешеходов» (п. 24.6 ПДД).
Однако на специально выделенной велодорожке преимущество имеют велосипедисты и обладатели электросамокатов. Правда, это не дает права велосипедисту сбивать пешеходов. И при рассмотрении дела в суде виновником столкновения все равно могут признать самокатчика, пусть он и ехал по выделенной велодорожке. Ведь водитель транспортного средства должен выбирать такую скорость движения, которая обеспечит безопасность всех окружающих.
Кроме того, нужно разделять велосипедные дорожки, которые идут вдоль дорог, и дорожки в пределах пешеходных зон (например, в парках) или размеченные на тротуарах. В последних случаях приоритет однозначно сохраняется за пешеходами (ст. 24.6 ПДД). «Во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, пешеходы имеют приоритет», — сказано в ПДД.
При наезде самоката пешеход может рассчитывать на полную компенсацию понесенного ущерба. Например, если в результате наезда самоката он упал, порвал штаны или разбил смартфон, то можно рассчитывать на возмещение от страховой.
Правда, для его получения должно быть документальное подтверждение. Поэтому и нужно звонить в полицию, если столкновение произошло на тротуаре, или в ГИБДД, если наезд был на дороге или пешеходном переходе (кстати, переходить дорогу владельцы СИМ должны спешившись). Кроме того, после наезда рекомендуется сделать фото или видео — это поможет позднее уточнить все обстоятельства столкновения.
Кроме того, звонить в полицию надо и в том случае, если водитель самоката скрылся после наезда на пешехода: полицейские могут запросить информацию с камер слежения и данные у компаний, которые сдают самокаты в аренду. Здесь также важно запомнить цвет самоката, время и место происшествия (идеально знать номер самоката).
После звонка в полицию стоит позвонить и в службу поддержки сервиса аренды (если вы смогли идентифицировать, какой компании принадлежал скрывшийся самокат). Благодаря этому можно будет оперативно вычислить виновника.
Ущерб пешеходам, как правило, тоже компенсируется страховыми компаниями, которые работают с сервисами аренды. Кстати, на компенсацию может рассчитывать и сам водитель СИМ, если он упадет с самоката. Ведь пользователь СИМ тоже застрахован.
Главное
- Электросамокат — это транспортное средство. И аварии с ним надо оформлять.
- Водители электросамокатов застрахованы. Если страхового покрытия не хватит на ремонт, то можно требовать полную сумму через суд. Также можно через суд требовать компенсацию морального ущерба.
- На тротуаре обладатели СИМ должны уступать дорогу пешеходам и не создавать помех. В случае столкновения в 99% случаев виноват будет именно самокатчик.
- При наезде электросамоката нужно запомнить номер, цвет самоката (поможет определить оператора), место и точное время.
- Если кто-то получил травмы, нужно звонить в скорую помощь. В случае аварии с автомобилем — звонить также в ГИБДД (при наезде на пешехода на тротуаре — в полицию). Рекомендуется позвонить в службу поддержки сервиса и сообщить о случившемся.
- После ДТП сфотографируйте место столкновения, самокат, водителя СИМ, запишите контакты свидетелей.
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