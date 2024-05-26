В вас врезался электросамокат: что делать, как найти владельца

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

С наступлением тепла на дороги и тротуары вновь вернулись электросамокаты. Причем их количество заметно выросло. Увеличился и риск попасть в аварию с участием средства индивидуальной мобильности (СИМ): его обладатель может врезаться в пешехода или поцарапать автомобиль. Что делать в этом случае — в материале NEWS.ru.

Как выросло число электросамокатов в 2024 году

Еще недавно электросамокаты воспринимались российскими властями как своего рода милая забава, которая подчеркивала, что наша страна идет в мировом тренде развития микромобильности. Однако постепенно самокаты стали проблемой: жители крупных городов начали жаловаться на самокатчиков и брошенные посреди дороги аппараты. Ситуация усугублялась тем, что электросамокаты не были введены в ПДД, а их обладатели формально считались пешеходами.

Однако в 2022 году в правилах появилось понятие «средство индивидуальной мобильности», на проблему все чаще стали обращать внимание чиновники и депутаты. Вынуждены были пойти на уступки и сами компании, которые сдают самокаты в аренду: они начали вводить ограничения в некоторых зонах, не пускать самокаты на автомагистрали и так далее.

И все же 2024 год может стать настоящим «самокатным испытанием» для всех. Ведь количество самокатов, которые сдаются в аренду, серьезно выросло. Только в Москве в 2024 году насчитывается около 60 тыс. электросамокатов, плюс еще около 10 тыс. электрических велосипедов. А в Санкт-Петербурге число электросамокатов в прокате в 2024 году увеличилось с 37 до 47 тыс. единиц.

Статистики аварийности за 2024 год от МВД пока нет. Но, например, председатель Государственной думы Вячеслав Володин уверяет, что «в Москве и других городах нашей страны фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в два раза, в том числе со смертельным исходом».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что делать, если самокат врезался в автомобиль

Главное, что нужно знать как владельцам автомобилей, так и арендующим электросамокаты: СИМ, согласно ПДД, являются транспортными средствами. То есть оформление ДТП между автомобилем и электросамокатом мало чем отличается от обычной аварии двух машин.

Если самокат поцарапал машину, то от водителя автомобиля потребуется включить знак аварийной остановки и сообщить о случившемся в ГИБДД. И конечно, при необходимости вызвать скорую помощь пострадавшим людям. Причем если на самокате был несовершеннолетний, то медиков нужно вызывать, даже если самокатчик уверяет, что с ним все в порядке.

Оформить аварию между автомобилем и электросамокатом по европротоколу без вызова инспекторов ГИБДД нельзя. При этом если в ДТП виноват водитель машины, то обладатель электросамоката может рассчитывать на компенсацию по ОСАГО (до 500 тыс. руб.).

У самокатов ОСАГО нет. Однако крупные компании, которые сдают СИМ в аренду, как правило, сами страхуют гражданскую ответственность пользователей. В этом случае за ремонт машины (при вине в ДТП водителя самоката) будет платить страховая компания. Правда, страховка будет работать только в том случае, если водитель самоката не нарушал правила: не катался на одном самокате вдвоем, не был пьяным и тому подобное.

Если же речь идет о частном электросамокате, то всегда есть возможность договориться на месте. В этом случае настоятельно рекомендуется зафиксировать все обстоятельства ДТП в письменном виде, прописать сумму компенсации и указать, что у сторон отсутствуют претензии друг к другу (в такой бумаге должны быть фамилии, данные автомобиля и самоката и прочая информация).

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Если водитель электросамоката поцарапал машину и уехал с места ДТП, то нужно запомнить, на каком самокате он был (идеально знать номер, который есть у прокатных СИМ). Если номер разглядеть не удалось, то необходимо запомнить хотя бы цвет самоката. Кроме того, важно зафиксировать точное время происшествия и место — эти данные впоследствии помогут арендным компаниям идентифицировать пользователя самоката.

Ну а далее водитель должен действовать по стандартной схеме при ДТП: позвонить в ГИБДД, сообщить о случившемся и ждать инструкций от автоинспекции. Далее полиция направит запрос в прокатный сервис, там определят пользователя, и уже к нему можно будет предъявлять претензии в судебном порядке (страховка в этом случае, разумеется, не будет действовать). Кстати, если в ДТП будет виноват ребенок, то возмещать ущерб будут его родители.

Если самокат врезался в пешехода

Еще раз подчеркнем: электросамокат является транспортным средством. И наезд СИМ на пешехода требует официального оформления.

При столкновении пешехода и электросамоката на тротуаре виновником, скорее всего, признают именно водителя СИМ. Ведь по ПДД пользователям таких средств передвижения запрещено создавать помехи для пешеходов. А если это происходит, то водитель самоката должен «спешиться или снизить скорость до скорости, не превышающей скорость движения пешеходов» (п. 24.6 ПДД).

Однако на специально выделенной велодорожке преимущество имеют велосипедисты и обладатели электросамокатов. Правда, это не дает права велосипедисту сбивать пешеходов. И при рассмотрении дела в суде виновником столкновения все равно могут признать самокатчика, пусть он и ехал по выделенной велодорожке. Ведь водитель транспортного средства должен выбирать такую скорость движения, которая обеспечит безопасность всех окружающих.

Кроме того, нужно разделять велосипедные дорожки, которые идут вдоль дорог, и дорожки в пределах пешеходных зон (например, в парках) или размеченные на тротуарах. В последних случаях приоритет однозначно сохраняется за пешеходами (ст. 24.6 ПДД). «Во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, пешеходы имеют приоритет», — сказано в ПДД.

При наезде самоката пешеход может рассчитывать на полную компенсацию понесенного ущерба. Например, если в результате наезда самоката он упал, порвал штаны или разбил смартфон, то можно рассчитывать на возмещение от страховой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда, для его получения должно быть документальное подтверждение. Поэтому и нужно звонить в полицию, если столкновение произошло на тротуаре, или в ГИБДД, если наезд был на дороге или пешеходном переходе (кстати, переходить дорогу владельцы СИМ должны спешившись). Кроме того, после наезда рекомендуется сделать фото или видео — это поможет позднее уточнить все обстоятельства столкновения.

Кроме того, звонить в полицию надо и в том случае, если водитель самоката скрылся после наезда на пешехода: полицейские могут запросить информацию с камер слежения и данные у компаний, которые сдают самокаты в аренду. Здесь также важно запомнить цвет самоката, время и место происшествия (идеально знать номер самоката).

После звонка в полицию стоит позвонить и в службу поддержки сервиса аренды (если вы смогли идентифицировать, какой компании принадлежал скрывшийся самокат). Благодаря этому можно будет оперативно вычислить виновника.

Ущерб пешеходам, как правило, тоже компенсируется страховыми компаниями, которые работают с сервисами аренды. Кстати, на компенсацию может рассчитывать и сам водитель СИМ, если он упадет с самоката. Ведь пользователь СИМ тоже застрахован.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное

Электросамокат — это транспортное средство. И аварии с ним надо оформлять.

Водители электросамокатов застрахованы. Если страхового покрытия не хватит на ремонт, то можно требовать полную сумму через суд. Также можно через суд требовать компенсацию морального ущерба.

На тротуаре обладатели СИМ должны уступать дорогу пешеходам и не создавать помех. В случае столкновения в 99% случаев виноват будет именно самокатчик.

При наезде электросамоката нужно запомнить номер, цвет самоката (поможет определить оператора), место и точное время.

Если кто-то получил травмы, нужно звонить в скорую помощь. В случае аварии с автомобилем — звонить также в ГИБДД (при наезде на пешехода на тротуаре — в полицию). Рекомендуется позвонить в службу поддержки сервиса и сообщить о случившемся.

После ДТП сфотографируйте место столкновения, самокат, водителя СИМ, запишите контакты свидетелей.

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