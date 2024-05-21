88-летняя блокадница попала под колеса электросамоката Самокат сбил 88-летнюю блокадницу в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге электросамокат сбил 88-летнюю блокадницу, сообщает «Фонтанка». Женщина, проживающая на проспекте Тореза, получила ушибы и ссадины в результате ДТП. Пенсионерка не удержалась и упала на асфальт. Хотя ее травмы оказались несерьезными, врачи из Елизаветинской больницы решили наблюдать за ее состоянием.

Как указало издание, в этом сезоне полиция Петербурга активно борется с проблемой электросамокатов на тротуарах города. По мнению представителей правоохранительных органов, из-за электросамокатов увеличивается количество ДТП с пешеходами и другими участниками дорожного движения. Проходят специальные рейды, в ходе которых изымаются электросамокаты и направляются на стоянку. Одна из таких стоянок находится в районе Металлостроя.

Ранее четырехлетний мальчик погиб под колесами грузовика на Долгоозерной улице в Санкт-Петербурге 20 мая. Мать ребенка не успела отреагировать, и он оказался под колесами машины.

Также ДТП произошло на перекрестке бульвара Красных Зорь и улицы Бабушкина в Северной столице. Девушка на электросамокате попала под автобус. Отмечается, что девушка получила травмы, самокат почти полностью оказался под авто.