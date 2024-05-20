Девушка на электросамокате угодила под автобус в Петербурге

ДТП произошло на перекрестке Бульвара Красных Зорь и улицы Бабушкина в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ. Девушка на электросамокате попала под автобус. Самокат почти полностью оказался под авто.

Инцидент произошел вечером 19 мая, после 22:00. Свидетели прибежали на место аварии после криков. Очевидец сообщил, что девушка лежала под автобусом. Скорая помощь прибыла через 5-7 минут. Девушка была в сознании, но сильно пострадала. Свидетель предположил, что у нее травма головы. Люди помогли сдвинуть автобус, чтобы освободить ее. На данный момент детали случившегося и состояние девушки уточняются.