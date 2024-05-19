В Москве самокатчик выехал на встречку и устроил жесткое ДТП

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве самокатчик выехал на полосу встречного движения и устроил серьезное ДТП с велосипедистом, пишет Telegram-канал Baza. Авария произошла во время велопарада.

В столице для велосипедистов перекрыли Садовое кольцо, этим воспользовался один электросамокатчик. Мужчина поехал по встречке и лоб в лоб столкнулся с велосипедистом.

Ранее в Санкт-Петербурге пьяный 35-летний мужчина на электросамокате сбил ребенка. Девочка каталась на обычном самокате, когда произошло столкновение. Врачи диагностировали у школьницы сотрясение мозга. После инцидента был поднят вопрос о возбуждении дела в рамках Кодекса об административных правонарушениях.

В апреле двое подростков на электросамокате сбили мальчика в Москве. После ДТП они остановились неподалеку и наблюдали за ребенком несколько минут, а затем скрылись с места происшествия. Инцидент произошел у школы № 2109 в Южном Бутово. Мальчик получил серьезные травмы, его госпитализировали, врачи поставили диагноз «сотрясение мозга».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин до этого заявил, что в Москве и других городах России фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в два раза, в том числе со смертельным исходом. По его словам, с открытием нового сезона проката в нижнюю палату парламента поступает множество жалоб на лихачей.