Сколько стоят электросамокаты и прокат в Москве, где можно кататься

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последние годы одним из популярных видов общественного транспорта для москвичей стали электросамокаты, доступные практически любому жителю города через мобильное приложение. Однако в связи с аварийностью и недовольством водителей и пешеходов законодатели ввели некоторые ограничения на их использование. Сколько стоит покупка и прокат электросамоката в Москве, где можно кататься, с какого возраста можно использовать и какие правила нужно соблюдать?

Сколько стоит электросамокат в Москве в 2024 году

Российские маркетплейсы и сервисы объявлений предлагают широкий ассортимент новых и подержанных самокатов на любой запрос и кошелек. Так, на известной доске объявлений самая бюджетная модель обойдется в 4,5 тыс. руб. — это SpeedRoll CD-05S. Новый такой стоит порядка 13 тыс. руб. По словам владельца, в экземпляре необходимо заменить аккумулятор, но в остальном — идеальное состояние. По данным производителя, самокат оснащен 120-ваттным электромотором, аккумулятором 24V/4.5AH, набирает скорость до 12 км/ч, имеет запас хода до 12 км, выдерживает до 70 кг, а зарядки ему хватает на 5–8 часов.

Самокат Electric Scooter 3 Lite популярного бренда Xiaomi с рук можно приобрести от 15 тыс., а новый — от 26 тыс. руб.

Как сообщает производитель, мощность мотора составляет 300 Вт, самокат развивает скорость до 25 км/ч (три режима). Аккумулятор — 7650 мАч, запас хода — до 20 км.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько стоит прокат самокатов в Москве

В Москве доступно несколько приложений кикшеринга (аренды электросамокатов) для Android и iOS:

Whoosh. В зависимости от класса проедут до 25, 35 или 45 км на одном заряде. Тарифы: разблокировка — 50 руб., потом от 6 руб. за минуту в зависимости от спроса. Подписка позволяет получить бесплатный старт поездки на любое количество поездок в аккаунте. Владельцы подписки имеют право на бесплатное бронирование самоката на 20 минут. Стоимость подписки составляет 199 руб. в неделю и 499 руб. в месяц.

«Карусель». Электросамокаты могут проехать 30–40 км на одном заряде, легко поднимаются в гору и тянут нагрузку до 120 кг. Старт — от 50 руб., далее — 6 руб. минута. Есть тарифы на час, два и до разрядки самоката.

URent. Кикшеринг предлагает также взять в аренду велосипеды. Электросамокаты развивают скорость до 25 км/ч, могут проехать до 30 км на одном заряде. Стоимость поминутного тарифа составляет фиксированные 50 руб. за старт и от 6 руб. за каждую минуту проката. Стоимость дневного тарифа составляет 490 руб. Первые 40 минут на каждую поездку — бесплатно, неограниченное количество поездок в течение дня.

Яндекс Go предоставляет не только электросамокаты известных брендов, но и собственные Wind с высокой подвеской и хорошими амортизаторами. Разблокировка обойдется в 55 руб., далее — 5,25 руб. за минуту. Абонемент обойдется в 399 руб. в месяц и позволит не платить за разблокировку и 15-минутные остановки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Lite. Самокаты перевозят до 100 кг, развивают скорость до 25 км/ч, могут проехать до 50 км на одном заряде. Старт — от 50 руб. Минута — от 5 руб.

Matur.City. Работает даже без приложения: достаточно отсканировать код на самокате и привязать банковскую карту. Старт поездки — от 0 до 70 руб., далее — от 1 до 8 руб. за минуту. Тариф динамический: цена меняется в зависимости от времени суток и спроса. Стоимость минуты использования может меняться во время поездки.

Где можно кататься на электросамокате в Москве, правила

Несмотря на общественный резонанс в связи с высокой аварийностью, пока, чтобы водить электросамокат, не нужна регистрация в ГИБДД, полис ОСАГО или водительское удостоверение.

С 1 марта 2023 года в России начали действовать новые поправки в ПДД. Теперь у устройств есть правовой статус — средство индивидуальной мобильности (СИМ). Водители самокатов становятся «лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности».

На электросамокатах нельзя ездить быстрее 25 км/ч. В сервисах кикшеринга ограничение вшито в программное обеспечение. Тем, кто приобрел устройство сам, за скоростью придется следить самостоятельно. В специально отведенных «медленных зонах» двигаться разрешено не быстрее 5–15 км/ч. В 2024 году количество таких зон увеличилось — в Москве их теперь 300. Согласно ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ, за нарушение скорости предусмотрен административный штраф в размере 800 руб.

На электросамокате нельзя ездить вдвоем. Это условие всегда было прописано и в правилах прокатных сервисов. Согласно ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ, за нарушение предусмотрен административный штраф в размере 800 руб.

Запрещена езда в нетрезвом виде. Согласно ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ, за нарушение предусмотрен административный штраф в размере 1–1,5 тыс. руб.

Пользователь электросамоката должен спешиваться на пешеходном переходе. Согласно ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ, за нарушение предусмотрен административный штраф в размере 800 руб.

Запрещено движение по автомагистралям. Если пользователь собьет человека и причинит по неосторожности вред его здоровью легкой или средней тяжести, предусмотрено наказание по ч. 2 ст. 12.30 КоАП (штраф 1–1,5 тыс. руб.). Если пользователь самоката создаст помехи в движении ТС — по ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ (штраф 1 тыс. руб.).

Также можно ездить по тротуарам и велодорожкам (если рядом нет велосипедной дорожки или полосы), если самокат весит меньше 35 кг. Если устройство тяжелее — только по дороге. Это правило в меньшей степени относится к кикшерингу, поскольку там не используются модели тяжелее 35 кг.

Передвигаться по правому краю проезжей части дороги можно, если скутер оборудован тормозной системой, звуковым сигналом и световозвращателями.

Сотрудники ГИБДД имеют право останавливать электросамокаты на общих основаниях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С какого возраста можно ездить на электросамокате

Также у электросамокатов есть ограничения по возрасту. Дети до семи лет могут передвигаться на самокатах везде, кроме велосипедных зон, обочин и дорог, — и только в сопровождении взрослого.

Дети 7–14 лет могут ездить самостоятельно, но не по обочинам и дорогам. С 14 лет водитель считается взрослым, у него нет дополнительных ограничений, он должен лишь соблюдать все остальные правила.

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