В ГИБДД рассказали о лишении прав за светодиоды ГИБДД: водителя могут лишить прав за использование светодиодных фар

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ГИБДД предупреждает, что за светодиоды на фарах водителям грозят не только штрафы, но и изъятие водительского удостоверения, сообщает портал carsecology.ru. Согласно законодательству, модификация автомобиля, не предусмотренная производителем, может быть наказана штрафом до 500 рублей. В некоторых случаях сотрудники ГИБДД имеют полномочия лишить водителя прав на год. Также могут быть изъяты установленные световые устройства.

Эксперты предупреждают, что особенно это касается использования светодиодных фар другого цвета. Несоответствие режима работы фар правилам дорожного движения приведет к серьезным последствиям. Поэтому водителям рекомендуется тщательно обдумывать решение о модификации фар. В противном случае можно лишиться водительских прав и создать опасность на дороге для других участников движения.

Ранее автомобильный эксперт редактор «Авто Mail.ru» Вадим Гагарин в беседе с NEWS.ru объяснил, что водители, пытающиеся объехать пробки по обочинам, наоборот, увеличивают заторы. По его словам, другим машинам приходится тормозить, пропуская их, из-за чего движение на дороге становится менее равномерным.