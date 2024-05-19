Стало известно, как в Петербурге начали бороться с электросамокатами В Петербурге арестовали более шести тысяч электросамокатов из-за парковки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга с 14 мая арестовывают электросамокаты из-за неправильной парковки, на штрафстоянках сейчас находится 6122 единицы средств индивидуальной мобильности, сообщает «78». Уточняется, что склады для их парковки находятся на Софийской улице и в Металлострое.

Отмечается, что аресты проводятся по поручению губернатора города Александра Беглова, который распорядился решить проблему движения электросамокатов по тротуарам. При этом изъятие осуществляется без предупреждений — инспекторы принимают решение об этом, если считают парковочные места некорректными. Например, на узких тротуарах или у входов в общественно значимые здания.

Всего в Северной столице в введении трех операторов находится порядка 50 тысяч электросамокатов. Забрать их со штрафстоянки можно при оплате штрафа. В случае, если оператор не согласен с ограничением, предусмотрена процедура оспаривания.

Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что город намерен предложить изменения в федеральный закон, чтобы запретить электросамокатчикам ездить по тротуарам и площадям. Он добавил, что Санкт-Петербург готов стать пилотным городом для более жестких правил.