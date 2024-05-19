Мужчина на электросамокате сбил ребенка в Москве Мальчика госпитализировали после столкновения с электросамокатом в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина на электросамокате столкнулся с ребенком на велосипеде на севере Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Там уточнили, что 11-летний мальчик попал в больницу. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

На улице Фестивальная столкнулись 21-летний мужчина, двигавшийся по тротуару на электросамокате, и 11-летний ребенок, управлявший велосипедом. Мальчик госпитализирован, — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге пьяный 35-летний мужчина на электросамокате сбил ребенка. Девочка каталась на обычном самокате, когда произошло столкновение. Врачи диагностировали у школьницы сотрясение мозга. После инцидента был поднят вопрос о возбуждении дела в рамках Кодекса об административных правонарушениях.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин до этого заявил, что в Москве и других городах России фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в два раза, в том числе со смертельным исходом. По его словам, с открытием нового сезона проката в нижнюю палату парламента поступает множество жалоб на лихачей. С 1 марта 2023 года действуют правила дорожного движения для этого вида транспорта, напомнил Володин.