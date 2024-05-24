Новый Xcite X-Cross 7: цена и комплектация, когда стартуют продажи

Фото: xcite-avto.ru

Xcite X-Cross 7

Официальные продажи нового российского кроссовера Xcite X-Cross 7 еще не начались. Однако корреспондент NEWS.ru уже познакомился с машиной, поговорил с менеджерами по продажам и узнал цены на эту модель. О том, сколько стоит новый кроссовер и в каких комплектациях его выпускают, — в нашем материале.

Где делают Xcite

Выпуск автомобилей новой российской марки Xcite начался в 2024 году — машины делают на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. И с этим предприятием связана довольно интересная история.

После того как Nissan в 2022 году покинул российский рынок, японцы передали свой завод в Санкт-Петербурге государственному автомобильному институту ФГУП «НАМИ», а затем он достался АвтоВАЗу. Предприятие в Петербурге было современное, и там могли ежегодно выпускать до 100 тыс. автомобилей (до 2022 года в Северной столице делали кроссоверы Nissan Qashqai, Murano и X-Trail).

Изначально Волжский автозавод планировал выпускать в Петербурге модель Lada X-Cross 5 — это была не разработка тольяттинских инженеров, а копия китайского кроссовера FAW Bestune T77. Lada X-Cross 5 даже показывали на выставках, мало того, на официальном сайте АвтоВАЗа была размещена фотография этой модели. Однако в сентябре 2023 года предприятие подпало под санкции США. Судя по всему, это поставило крест на совместном проекте с FAW — китайцы испугались связываться с Волжским автозаводом. И проект нового кроссовера Lada был заморожен.

На поиск нового партнера ушло несколько месяцев. В итоге им стала китайская компания Chery. А чтобы у нее не было проблем с властями США, было решено создать совершенно новую автомобильную марку — так и появился бренд Xcite с эмблемой в виде стилизованной латинской буквы «Х» в овале (Xcite происходит от английского to excite, что переводится как «волновать», «будоражить»).

Первой моделью новой марки стал кроссовер Xcite X-Cross 7. Его выпуск уже начался, автовозы начали развозить машины по дилерским центрам.

Фото: NEWS.ru Xcite X-Cross 7

Кто продает Xcite

Формально АвтоВАЗ не имеет к бренду Xcite никакого отношения, а автомобили выпускает недавно созданное ООО «Автозавод Санкт-Петербург». Однако на самóм предприятии, где собирают Xcite, висит вывеска «Lada Санкт-Петербург», да и продаваться модели Xcite тоже будут дилерами Волжского автозавода.

Редактор NEWS.ru под видом покупателя обошел несколько дилеров марки Xcite, которые указаны на официальном сайте компании, и убедился: далеко не все из них в настоящий момент готовы продавать эту модель. «Мы Lada продаем, Xcite видели только на фотографиях в интернете. Да и не факт, что они у нас появятся, может, когда-нибудь потом. Пока руководство ничего не говорило», — рассказал нам менеджер одного из автосалонов Lada в Санкт-Петербурге.

Зато в другом автосалоне Lada к поставкам Xcite готовы. И даже вывеска дилерского центра имела двойное название: Lada Xcite. Однако сами машины нового бренда стояли не в отдельном помещении, как обычно принято в таких случаях, а в окружении других «лад». Менеджеров это не смутило. «Да, у нас есть Xcite. Официально продажи еще не начались, но автомобили уже у нас, причем в разных комплектациях и цветах. Есть из чего выбрать. Обслуживать если что — тоже мы будем», — пояснили NEWS.ru в дилерском центре Lada на севере Петербурга.

Фото: NEWS.ru

Что такое X-Cross 7

Xcite X-Cross 7 — это копия китайского кроссовера Chery Tiggo 7 Pro, который еще недавно официально продавался в России. Однако незадолго до вывода Xcite X-Cross 7 на рынок все данные о Tiggo 7 Pro с сайта «Чери» пропали. Таким образом, прямой конкуренции между двумя моделями не будет. Правда, у Chery есть другой похожий кроссовер, который называется Tiggo 7 Pro Max (по сути это модернизированная и более роскошная версия Tiggo 7 Pro).

Выбор подобного формата кроссовера для сборки на заводе в Петербурге выглядит вполне логичным. По статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), из 25 самых популярных моделей прошлого года только четыре не относились к категории SUV. А Chery Tiggo 7 Pro в 2023 году вообще входил в пятерку лучших моделей по продажам (52 635 шт. за 2023 год).

Технически Xcite X-Cross 7 копирует Tiggo 7 Pro. Длина этой модели 4500 мм, то есть по своим габаритам ее можно сравнить с Volkswagen Tiguan или Haval Jolion. Под капотом автомобиля стоит четырехцилиндровый бензиновый двигатель с наддувом объемом 1,5 л, который выдает 147 л. с. и 210 Нм. Работает агрегат в паре с бесступенчатым вариатором. Заявленная максимальная скорость автомобиля — 186 км/ч, а время разгона 0–100 км/ч — 9,8 с.

При этом новый российский кроссовер будет выпускаться только с передним приводом. Между тем на китайском Tiggo 7 Pro Max есть возможность установить и полноприводную трансмиссию.

Фото: NEWS.ru Xcite X-Cross 7

Сколько стоит Xcite X-Cross 7

В настоящий момент дилеры получают Xcite X-Cross 7 в двух комплектациях. И оба уровня оснащения можно назвать богатыми: в машинах в любом случае есть 18-дюймовые диски, рейлинги на крыше, камера заднего вида, электропривод багажника, система стабилизации, кожаная отделка кресел, двухзонный климат-контроль, большой экран мультимедийной системы и пр.

Как рассказали NEWS.ru в дилерском центре по продаже Xcite, базовая комплектация кроссовера стоит 2 550 000 руб. А цена машин с богатом оснащении, где есть панорамная крыша, камеры кругового обзора, передний парктроник и регулировка поясничного подпора, — 2 720 000 руб. При этом менеджеры пока не согласны обсуждать скидки при продаже в трейд-ин или в кредит. «Машины только пришли, надо посмотреть, как покупатели будут на них реагировать, а потом уже о скидках рассуждать», — заметил продавец.

Покупатели Xcite должны еще будут определиться еще и с цветом кузова: помимо популярного в России черного (по вазовской традиции он получил собственное имя — «лунное затмение») у дилеров есть белые («иней»), красные («овация») и синие машины (этот цвет называется почему-то «парадиз»). Плюс к им машины могут быть покрашены в серебристую («роса») или серую краску (последняя называется «магнат»).

Фото: NEWS.ru

Сколько стоит аналогичный Chery

Несмотря на российскую сборку, цены на Xcite X-Cross 7 не слишком сильно отличаются от кроссоверов Chery. Так, еще недавно за модель Chery Tiggo 7 Pro (именно ее и превратили в Xcite) просили от 2 570 000 руб. Но сейчас Tiggo 7 Pro в продаже уже нет.

Однако есть Tiggo 7 Pro Max — он имеет такие же габариты, как и «просто про», да и дизайн у него почти такой же. Но под капотом «Макса» 2024 года стоит уже 1,6-литровый мотор (у Xcite — 1,5 л), который выдает 150 л. с. и 275 Нм. То есть он превосходит «иксайтовский» агрегат на несущественные 3 л. с., но разница в крутящем моменте уже приличная — 65 Нм.

Цена Tiggo 7 Pro Max с передним приводом сейчас начинается с отметки 2 620 000 руб. А версия с панорамной крышей и камерами стоит 2 950 000 руб. При этом важно, что есть и полноприводные Tiggo 7 Pro Max — они стоят от 2 840 000 руб.

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