Новая «Нива»? Что за кроссовер Lada скоро выйдет, чем еще поразит АвтоВАЗ

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Модель АвтоВАЗа в представлении ИИ

В 2026 году АвтоВАЗ начнет выпуск принципиально новой модели, которой раньше не было в гамме компании, речь идет о кроссовере, который составит конкуренцию многим китайским моделям, заполонившим российский рынок. О том, что это будет за модель, на основе чего ее построят, какие двигатели получит кроссовер и какие еще сюрпризы готовит АвтоВАЗ — в материале NEWS.ru.

Что известно о дизайне нового кроссовера

Как рассказал ТАСС глава АвтоВАЗа Максим Соколов, дизайн нового кроссовера «зафиксирован». «Мы семимильными шагами ведем работу по локализации компонентной базы автомобиля. Горизонт этой работы чуть длиннее, чем у Iskra, потому что машина создается практически на новой платформе. Да, она формируется на базе Vesta, но тем не менее. Но плюс в том, что это полностью отечественная, автовазовская, наша родная платформа. И нам в этом плане работать, конечно, легче. Хотя это будет абсолютно иной современный дизайн», — пояснил Максим Соколов.

То, что АвтоВАЗу нужен свой современный кроссовер, было понятно еще несколько лет назад, когда автомобили класса SUV начали вытеснять традиционные седаны и хэтчбеки (собственно говоря, этот тренд идет еще с 90-х годов прошлого века). У Lada с 1977 года есть свой представитель в этом классе — речь о модели «Нива». Однако она играет в другой лиге, чем так называемые кроссоверы. Ведь последним не требуется суперпроходимость на бездорожье, но зато нужен простор в салоне, комфорт и динамика.

До 2022 года предполагалось, что новый кроссовер будет построен на французской платформе — тогда Волжский автозавод входил в большую семью Renault-Nissan. Но после ухода французов и японцев из России стало ясно, что кроссовер придется делать собственными силами. Уже в сентябре 2022 года вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин заявил, что новый кроссовер будут строить на базе «Весты».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Lada Vesta

Как может выглядеть новый кроссовер, когда его покажут

Пока АвтоВАЗ никому не показывал новую разработку. Возможно, что первый прототип будет представлен в июне этого года на Петербуржском международном экономическом форуме. При этом ранее Telegram-канал «Автопоток» сообщал, что в Тольятти уже прошел закрытый показ макетов кроссовера. И видевшие прототип уверяли, что новая модель не похожа на нынешнюю Lada Vesta: «она заметно выше, все кузовные панели, кроме основания, там новые (даже боковины и крыша), оптика тонкая, ничего общего не имеющая с вестовской».

При этом с технической точки зрения кроссовер вряд ли будет сильно отличаться от нынешней «Весты» — серьезная переделка модели потребовала бы больших затрат. Поэтому можно предположить, что новый кроссовер будет иметь такую же колесную базу, как у выпускаемой Vesta — 2635 мм.

Были предположения, что для кроссовера могут взять увеличенную колесную базу, которую применили на седане Aura. Однако это маловероятно: на Aura базу увеличили исключительно для того, чтобы сделать более просторным задний ряд кресел. И для серийного кроссовера (который предполагает выезд на умеренное бездорожье) такое решение не лучшее.

Мало того, кроссовер Lada может стать немного короче «Весты» за счет короткого заднего свеса. Из-за этого объем багажника станет чуть меньше, чем у универсалов Vesta, но зато повысится проходимость. А учитывая, что это будет все-таки модель сегмента SUV, последнее важно. Хотя полного привода на новой модели Lada не будет — платформа «Весты» предполагает только подключение передней оси. Однако для увеличения проходимости на кроссовере может появиться электронная имитация блокировок переднего дифференциала.

Двигатели будут стандартными. Но если для седанов Vesta базовым мотором сейчас является 1,6-литровый агрегат, который выдает 106 л. с., то для кроссовера ставка будет сделана на мотор объемом 1,8 и мощностью 122 л. с. Причем он будет идти как в паре с механической коробкой, так и с вариатором.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Lada Vesta

С кем будет соперничать новый кроссовер, сколько он может стоить

Новый кроссовер Lada будет выступать в сегменте «В+» по европейской классификации. Но по своим размерам он будет превосходить многие компактные аналоги. Так, Solaris HC, который раньше продавался под именем Hyundai Creta, имеет колесную базу 2610 мм, такие же показатели у Chery Tiggo 4 Pro. А у новой «Лады» будет 2635 мм.

Главным оружием российского автомобиля может стать не только дизайн (в этом плане Lada сделала огромный скачок вперед за последние годы), но и цена. Ведь если Solaris HC стоит в версии с автоматом от 2,5 млн руб., а Haval Jolion оценивается в 2,3 млн руб., то за кроссовер Lada наверняка будут просить около 2 миллионов.

Что готовит Lada в ближайшем будущем

В ближайшие три года АвтоВАЗ покажет сразу несколько новинок. Скоро должно стартовать производство удлиненного седана Lada Aura — это будет «Веста» с увеличенной на 250 мм колесной базой. Благодаря этому по простору на втором ряду кресел Aura будет соперничать с такими седанами, как Kia K5, Hyundai Sonata, Toyota Camry и прочими.

При этом Aura будет оснащаться системой стабилизации (сейчас ее не ставят из-за санкций), модель получит двухцветную отделку из бело-серого пластика, в том числе и двухцветный руль с обогревом, кожаные кресла, улучшенную шумоизоляцию. Ожидается, что такая модель будет стоить 2,6–2,8 млн руб.

Еще одна важная новинка — модель Iskra, которая придет на смену Granta. Новую «Искру» будут делать в нескольких кузовах: седан, универсал и версия Cross с увеличенным дорожным просветом. Премьера Lada Iskra запланирована на 2025 год.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Lada Largus

Ну а 15 мая 2024 года в Ижевске будет возобновлено производство модели Largus. Правда, пока не сообщается, сколько она будет стоить. Но зато уже известно, что в 2024 году помимо бензиновых «Ларгусов» будут делать и электрическую версию, которая получит название e-Largus.

Еще одна новинка ближайшего будущего — «Нива» с двигателем объемом 1,8 л (122 л. с.) и модернизированной подвеской, которая будет называться Lada Niva Sport.

Планы Lada на перспективу

На прошедшей в Москве конференции «Автонет» представители Волжского автозавода рассказали, что в будущем завод планирует выпуск новых моделей, которые получат гибридную силовую установку. Такие машины могут иметь сразу несколько двигателей. Например, бензиновый двигатель спереди, а с задней осью будет трудиться электрический мотор. При этом некоторое расстояние такой гибрид мог бы проезжать исключительно на электричестве.

Фото: АвтоВАЗ

Подобную гибридную схему на АвтоВАЗе считают более перспективной для российских условий по сравнению с чистыми электромобилями, которые имеют ограниченный запас хода и требуют длительной зарядки.

А на съезде РССП в конце апреля глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал также, что завод работает над собственными системами автопилота, которые будут ставить на некие «большие» модели. «Эти планы коррелируется с нашими планами создания автомобилей более высоких классов: C, D, может быть, даже выше. Где элементы системы ADAS применяются и имеют экономическую окупаемость, эффективность. И там мы уже при принятии решения о выходе в эти классы, а у нас такая вариантность есть в соответствии со стратегией до 2030 года, утвержденной советом директоров, там элементы этих систем будут применяться в большем и большем объеме», — пояснил Максим Соколов.

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