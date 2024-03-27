В Калуге началось серийное производство авто известного иностранного бренда ТАСС: на автозаводе в Калуге началось серийное производство Citroen C5 Aircross

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Citroen C5 Aircross

В Калуге началось серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross, передает корреспондент ТАСС. Модели в четырех цветах поступят в продажу в середине мая 2024 года, сообщил журналистам директор по стратегическому развитию ООО «Автомобильные технологии» Павел Безрученко.

Сегодня мы запустили серийное производство Citroen C5 Aircross в России. Наша цель — расширить выбор для российских автолюбителей на рынке, где в основном преобладают автомобили разных восточных брендов. Старт продаж намечен на середину мая 2024 года, — сообщил он.

По словам топ-менеджера, в декабре компания запустила первую партию из 48 автомобилей. Сейчас все готово к серийному производству.

В связи с событиями на Украине о приостановке производства в России заявили такие aвтоконцерны, как Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo Trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat).

Ранее сообщалось, что в Калужской области на парковках завода Volkswagen, остановившего работу в РФ, обнаружены тысячи автомобилей. Иномарки немецких, японских и китайских брендов стояли на площадках, занесенные снегом.