Подмосковный завод Mercedes возобновит работу, но с нюансом Воробьев: подмосковный завод Mercedes начнет выпускать китайские автомобили

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Бывший завод Mercedes

Бывший завод Mercedes возобновит работу в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Предприятие начнет выпускать китайские автомобили, уточнил он. Глава Подмосковья выразил уверенность, что машины будут ничем не хуже, чем производства Mercedes, передает радиостанция «Говорит Москва».

Mercedes с мая начинает работать. Сойдут новые автомобили китайского производства. Уверен, что по качеству они ничем не уступают, — сообщил Воробьев.

Завод Mercedes находится в индустриальном парке «Есипово». Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск 25–30 тысяч экземпляров в год.

Ранее сообщалось, что в Калуге началось серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross. Модели в четырех цветах поступят в продажу в середине мая 2024 года, сообщил директор по стратегическому развитию ООО «Автомобильные технологии» Павел Безрученко. Известно, что в связи с СВО на Украине о приостановке производства в России заявили такие aвтоконцерны, как Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo Trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat).