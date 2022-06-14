Зарубежные автозаводы могут возобновить работу в Петербурге Беглов: заводы Nissan, Hyundai и Toyota в Петербурге планируют возобновить работу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобильные заводы Nissan, Hyundai и Toyota могут возобновить работу в Санкт-Петербурге, рассказал глава города Александр Беглов. Губернатор отметил, что предприятия откроются при восстановлении цепочек поставок автокомпонентов. Беглов также сообщил, что владельцы заводов продолжают выплачивать сотрудникам 2/3 средней зарплаты, несмотря на приостановку деятельности, передает РИА Новости.

Производство планируется возобновить при полном восстановлении цепочек поставок. <...> Надо отдать должное владельцам наших автозаводов — они ведут себя очень достойно. Выплачивают сотрудникам не менее 2/3 средней зарплаты. Никого не сокращают и не увольняют иначе, как по личному заявлению, — сказал Беглов.

В связи с событиями на Украине о приостановке производства в России заявили такие автоконцерны, как Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo Trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat).

Ранее дилеры предупредили россиян об ухудшении ситуации с наличием автомобилей. По самому оптимистичному сценарию поставки машин могут возобновиться осенью, но в целом их нехватка на рынке продлится до 2023 года.