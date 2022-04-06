Дилеры предупредили россиян о дефиците авто к началу лета

Дилеры предупредили россиян об ухудшении ситуации с наличием автомобилей. Их дефицит будет ощущаться к началу лета, в целом нехватка машин на рынке продлится до 2023 года, пишет ПРАЙМ.
По словам гендиректора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, по самому оптимистичному сценарию поставки автомобилей
По всем брендам и моделям, представительства которых объявили о приостановке деятельности или производства в России, дефицит увеличивается, поскольку новых поставок автомобилей практически нет. Товар (автомобили) конечен и склады новых авто к началу лета закончатся по большинству брендов, — предупредил эксперт.
Остановлены не только отгрузки машин дилерам, добавляет директор «Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев, но и локальные производства авто, что ежедневно усиливает дефицит машин. А из-за нестабильной ситуации невозможно предсказать, как долго будет сохраняться эта нехватка.
В среднесрочной перспективе, это продолжится минимум 4–5 месяцев, — прокомментировал специалист ситуацию с дефицитом в среднеценовом сегменте автомобилей.
В связи с событиями на Украине о временной приостановке производства в России заявили такие автоконцерны, как Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo Trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat).
Ранее компания «АвтоВАЗ» сообщила, что уходит в корпоративный отпуск сроком на три недели. Он продлится с 4 по 24 апреля. За это время в компании рассчитывают накопить необходимый запас компонентов для обеспечения стабильной работы предприятия.