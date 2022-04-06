Дилеры предупредили россиян о дефиците авто к началу лета

Дилеры предупредили россиян об ухудшении ситуации с наличием автомобилей. Их дефицит будет ощущаться к началу лета, в целом нехватка машин на рынке продлится до 2023 года, пишет ПРАЙМ.

По словам гендиректора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, по самому оптимистичному сценарию поставки автомобилей могут возобновиться осенью, но дефицит как минимум будет сохраняться до следующего года.

По всем брендам и моделям, представительства которых объявили о приостановке деятельности или производства в России, дефицит увеличивается, поскольку новых поставок автомобилей практически нет. Товар (автомобили) конечен и склады новых авто к началу лета закончатся по большинству брендов, — предупредил эксперт.

Остановлены не только отгрузки машин дилерам, добавляет директор «Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев, но и локальные производства авто, что ежедневно усиливает дефицит машин. А из-за нестабильной ситуации невозможно предсказать, как долго будет сохраняться эта нехватка.

В среднесрочной перспективе, это продолжится минимум 4–5 месяцев, — прокомментировал специалист ситуацию с дефицитом в среднеценовом сегменте автомобилей.

В связи с событиями на Украине о временной приостановке производства в России заявили такие автоконцерны, как Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo Trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat).

Ранее компания «АвтоВАЗ» сообщила, что уходит в корпоративный отпуск сроком на три недели. Он продлится с 4 по 24 апреля. За это время в компании рассчитывают накопить необходимый запас компонентов для обеспечения стабильной работы предприятия.