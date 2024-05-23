Новый кроссовер «Москвич 8»: когда появится, цена, стоит ли покупать

Фото: АО МАЗ «Москвич»

«Москвич 8»

В Москве начнут выпускать новый большой семиместный кроссовер «Москвич 8», который обещает стать одним из самых крупных и комфортных российских автомобилей. Что будет представлять собой эта модель, на основе чего ее построят и сколько она может стоить — в материале NEWS.ru.

Что такое «Москвич 8»

Кроссовер под названием «Москвич 8» — это довольно крупный автомобиль, длина машины составляет 4824 мм (ширина — 1870 мм, высота — 1756 мм, а размер колесной базы — 2830 мм).

Главной дизайнерской фишкой «Москвича 8» является большая решетка радиатора с четырьмя горизонтальными полосками. Причем верхняя еще и подсвечивается. А из-за того, что фары визуально «сливаются» с решеткой, возникает ощущение, что вся передняя часть кузова — это единая решетка радиатора. Плюс модель получит большие передние фары в виде буквы «Г» (этот дизайнерский стиль прослеживается и в задних фонарях). Правда, профиль автомобиля будет довольно стандартным для 2024 года — сейчас примерно так выглядят все большие кроссоверы.

«Москвич 8» мало чем будет отличаться от китайской модели JAC Sehol X8 Plus, которая была показана в Поднебесной в 2022 году. Эмблемы у московской «восьмерки» будут, конечно, свои, но вот других изменений в дизайне пока не предполагается (здесь можно вспомнить, что при возрождении бренда Volga пошли чуть дальше — первые модели этого бренда будут иметь уже свой собственный дизайн передней части).

Фото: АО МАЗ «Москвич» «Москвич 8»

Двигатель и коробка передач

Для «Москвича 8» заявлен только один двигатель — речь идет о бензиновом агрегате объемом 1,5 л с наддувом. Этот мотор уже устанавливается на лифтбеки «Москвич 6».

Характеристики агрегата следующие:

максимальная мощность — 174 л. с. при 5500 об./мин.;

максимальный крутящий момент — 280 Нм при 1800–3500 об./мин.

При этом есть одна интересная особенность — на «Москвиче 6» 1,5-литровый двигатель трудится вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой с двумя сцеплениями, а вот для «Москвича 8» будет предназначена 7-ступенчатая трансмиссия.

Каким «Москвич 8» будет на бездорожье

Несмотря на гордое звание кроссовера (а в рекламе эту модель наверняка будут вообще называть внедорожником), с асфальта на «Москвиче 8» съезжать не стоит. Ведь полноприводной трансмиссии у этого автомобиля нет. Да и дорожный просвет тут всего 170 мм (для сравнения, обычно у внедорожника речь идет о 200–220 мм). А не самый большой дорожный просвет в паре с большой колесной базой и крупными свесами означает, что на бездорожье «Москвич 8» покажет себя не очень хорошо.

Фото: АО МАЗ «Москвич» «Москвич 8»

Салон «Москвича 8»: шайба, экраны и камеры

Внутри «Москвич 8» ничем, кроме эмблем, не будет отличаться от JAC Sehol X8 Plus. Правда, в Китае продается не только семиместная версия, но и шестиместная, где на втором ряду установлены два отдельных сиденья, а не единый диван. Однако в России такой модели не будет.

Особенностью «Москвича 8» будет наличие двух больших экранов: один из них окажется перед глазами водителя и заменит стандартную доску приборов. Ну а в центре консоли расположен экран мультимедийной системы, которая поддерживает работу с Apple CarPlay и Android Auto. Также стоит обратить внимание на тоннель между водителем и передним пассажиром — вместо привычного рычага переключения передач там вращающаяся «шайба», при помощи которой водитель и будет выбирать режим работы трансмиссии.

В каких комплектациях начнут выпускать «Москвич 8», пока не сообщается. Но уже сейчас известно, что все машины, помимо двух больших красивых экранов, получат систему беспроводной зарядки для телефона и камеры кругового обзора.

Сколько будет стоить «Москвич 8»

Производство «Москвича 8» должно стартовать во второй половине 2024 года. Тогда же станут известны и цены. Однако и сейчас можно сделать предположения о том, сколько может стоить такая модель. Для этого проще всего посмотреть на цены основных соперников.

Фото: АО МАЗ «Москвич» «Москвич 8»

Среди них можно отметить, например, Chery Tiggo 8 Pro Max, которая стоит сейчас от 3,2 млн руб. без учета скидок. Правда, Tiggo 8 Pro Max чуть меньше «Москвича 8», но зато он может имеет версию с полным приводом.

Еще один сильный соперник — новый Geely Okavango, который сейчас стоит от 3 449 990 руб. Такая модель тоже имеет три ряда кресел и лишь передний привод, но у нее чуть более мощный двигатель — 2-литровый агрегат выдает 200 л. с.

Можно вспомнить и Jetour X90: в настоящий момент его цена начинается с отметки 3 149 900 руб. за модель 2023 года. Правда, столько стоит автомобиль в пятиместной версии с мотором объемом 1,6 л и мощностью 190 л. с. А вот 7-местные машины оснащаются уже 2-литровым агрегатом на 245 л. с., они в максимальной комплектации стоят 3 639 900 руб.

Таким образом, можно сделать предположение, что справедливая цена для «Москвича 8» будет около 3–3,2 млн руб. Причем столичный завод может сделать стоимость модели ниже психологически важной отметки в 3 млн руб. Ведь организация сборки в России — а планируется не только крупноузловая сборка, но и запуск производства по полному циклу — предполагает большие объемы производства. А они возможны только при наличии интересного предложения для покупателей.

Что сейчас делает «Москвич»

В настоящий момент автомобильный завод в Москве выпускает две модели. Самым популярным является компактный кроссовер «Москвич 3», который производится как с бензиновым двигателем, так и с электрическим («Москвич 3е»). Правда, электрические «Москвичи» сейчас покупают крайне редко. Однако кроссоверы с бензиновым двигателем в 2024 году стали пользоваться высоким спросом.

Фото: АО МАЗ «Москвич» «Москвич 8»

Причина роста интереса к «Москвичу» — снижение цены. Если еще в начале года «Москвич 3» стоил около 2,2 млн руб., то в марте было объявлено, что автомобили 2023 года выпуска будут продаваться за 1 590 000 руб. И даже после того как склады были очищены, цены на кроссоверы остались интересными — сейчас «Москвич 3» 2024 года выпуска можно купить за 1 655 000 руб.

Подешевели в марте и лифтбеки «Москвич 6» — в мае 2024 года эту модель можно приобрести за 2,2 млн руб. Благодаря этим мерам спрос на «Москвичи» резко вырос. Если в апреле 2023 года завод смог продать лишь 970 машин, то в апреле 2024 года — уже 2,2 тыс. Таким образом, спрос на «Москвичи» вырос почти в 2,3 раза.

Что может появиться под маркой «Москвич»

Ожидается, что, помимо модели с индексом «8», появится еще один кроссовер — он займет промежуточное положение между маленьким «Москвичом 3» и большим «Москвичом 8». Называться модель будет «Москвич 5», а в ее основе окажется китайский JAC Sehol X6 длиной 4505 мм. «Пятерка» также будет выпускаться только с передним приводом, а под ее капотом окажется все тот же 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 174 л. с. (хотя возможна и более спокойная версия агрегата, которая имеет 136 л. с.).

Также «Москвич» готовит и настоящий сюрприз — компания планирует представить под своим брендом электромобиль собственной разработки, который будет создан из российских комплектующих.

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