В России возобновили производство авто Hyundai и Kia под брендом Solaris На бывшем заводе Hyundai в Петербурге запустят производство автомобилей Solaris

Фото: agr.auto

Российская компания AGR Automotive Group объявила о запуске производства нового бренда автомобилей Solaris. Ранее концерн выкупил бывший завод южнокорейского автопроизводителя Hyundai в Санкт-Петербурге. При этом представленные изображения машин повторяют модели Hyundai и Kia, сообщают «Известия».

В модельный ряд предприятия, которое получило название «Автомобильный завод АГР», входят четыре позиции. В их числе седан HS, компактный кроссовер HC, седан KRS и хэтчбек KRX. При этом компания опубликовала изображения машин, которые полностью повторяют популярные в России модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

Прежде эти модели производились на данном заводе, однако в компании не уточнили, как новое производство будет связано с прежними владельцами. Также неизвестно, откуда будут поступать комплектующие. Вместе с тем после продажи Hyundai больше не несет юридической ответственности за машины.

Ранее слухи о том, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге буду делать китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, нашли подтверждение. Корреспондент NEWS.ru сделал фотографии этих машин на площадке предприятия. Предположительно, автомобили проходят тестовые заезды, а инженеры работают над их адаптацией.