Что будут делать на заводе Nissan в Питере: появились первые фото новинок

Фото: Денис Фролов/NEWS.ru

Xcite

Слухи о том, что в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan будут делать китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, подтверждаются. Корреспондент NEWS.ru сделал фотографии этих машин на площадке предприятия — судя по всему, машины проходят тестовые заезды, а инженеры работают над их адаптацией. Что будет представлять собой российский кроссовер новой марки Xcite, какие двигатели он может получить и насколько богатым будет оснащение этой модели — в материале NEWS.ru.

Что случилось с заводом

Волжский автозавод получил в собственность бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге после того, как японцы в 2022 году покинули российский рынок. Это довольно современное предприятие, где ранее выпускали такие кроссоверы, как Nissan Qashqai, Murano и X-Trail (потенциальная мощность — 100 тыс. автомобилей в год).

После того как завод перешел под контроль АвтоВАЗа, там планировали собирать китайские кроссоверы FAW Bestune T77 — их хотели продавать под именем Lada X-Cross 5. Фотографии этой модели были даже на официальном сайте lada.ru, однако затем стало ясно, что проект с компанией FAW не заработает. Судя по всему, причина этого заключается в том, что АвтоВАЗ подпал под санкции США.

Новым партнером АвтоВАЗа, видимо, стала компания Chery.

Фото: Денис Фролов/NEWS.ru

Что такое бренд Xcite

Чтобы обезопасить Chery, и была придумана марка Xcite. В итоге получается, что китайцы формально сотрудничают не с подсанкционным АвтоВАЗом, а пока с «чистой» компанией. «Согласно среднесрочному плану развития „Автозавода Санкт-Петербург“, на мощностях предприятия будет запущено производство ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнерами», — сказано в сообщении предприятия.

Официально имя «международного партнера» не называется. Но наличие большого количества кроссоверов марки Chery на заводе говорит нам о том, что первой моделью нового бренда станет популярный в России Chery Tiggo 7 Pro.

Пару слов стоит сказать о бренде Xcite. Это название происходит от английского to excite, что переводится как «волновать», «будоражить». А эмблема новой марки представляет собой стилизованную латинскую букву Х в овале. Уже есть и слоган: «Выигрывай в самом важном».

Фото: Денис Фролов/NEWS.ru Xcite

Почему выбрали именно Chery Tiggo 7 Pro

Сегмент SUV в России сейчас является одним из самых популярных. А уж если смотреть на модели стоимостью более 2 млн руб., то внедорожники и кроссоверы там полностью доминируют. По статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), из 25 самых популярных моделей в стране лишь четыре не относятся к категории внедорожников или кроссоверов.

При этом Chery Tiggo 7 Pro в 2023 году входил в пятерку лучших по продажам. Данные АЕБ говорят, что в прошлом году 52 635 покупателей выбрали именно «семерку» (лучше брали только Lada Granta, «Нивы» и Haval Jolion).

Одновременно с этим сама компания Chery может с легкостью отдать АвтоВАЗу (точнее — марке Xcite) Tiggo 7 Pro. Ведь эта модель выпускается уже довольно давно, а в гамме Chery сейчас есть сразу несколько похожих по размеру, цене и названию моделей: Tiggo 4 Pro, Tiggo 8, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max, «новый» Tiggo 8 Pro Max. Мало того, есть даже версия Tiggo 7 Pro Max. В этом многообразии уход из гаммы одной из моделей будет не слишком болезненным для Chery (к тому же с большой долей вероятности можно предположить, что скоро китайцы представят нового поколение Tiggo 7 Pro).

Фото: Chery Tiggo 7 Pro

Каким будет новый кроссовер Xcite

Судя по всему, кроссовер марки Xcite мало чем будет отличаться от китайского Chery Tiggo 7 Pro. А это значит, что новый российский автомобиль будет иметь длину 4500 мм. То есть он будет крупнее Nissan Qashqai второго поколения (4394 мм), но при этом чуть меньше X-Trail (4690 мм), которые ранее собирались в Петербурге. Кстати, по данным Telegram-канала «Автопоток», называться модель будет Xcite X-Cross 7.

Под капот Tiggo 7 Pro устанавливают 4-цилиндровый бензиновый двигатель с наддувом объемом 1,5 л, который выдает 147 л. с. и 210 Нм. Видимо, этот агрегат и достанется Xcite, причем в версии «до 150 лошадей» — так выгодно с точки зрения уплаты транспортного налога. При этом важно, что данный мотор может спокойно потреблять 92-й бензин.

В паре с 1,5-литровым мотором трудится бесступенчатый вариатор. А вот полного привода на Tiggo 7 Pro не устанавливают — такие машины продаются в переднеприводном варианте. Хотя есть возможность получить и полноприводную трансмиссию. Правда, в этом случае машина будет уже с 1,6-литровым мотором (150 л. с.) и роботизированной коробкой DCT7. Так что не исключено, что Xcite будет выпускаться в двух версиях: «бюджетной» со связкой «1,5 литра — вариатор — передний привод» и с полным приводом.

Но в любом случае оснащение машины будет богатым. Ведь даже базовые версии Tiggo 7 Pro имеют 18-дюймовые диски, рейлинги на крыше, камеру заднего вида, систему стабилизации, возможность дистанционного запуска и прогрева двигателя, кожаную отделку кресел, двухзонный климат-контроль, большой экран мультимедийной системы и пр.

Фото: Денис Фролов/NEWS.ru Xcite

Сколько может стоить кроссовер Xcite

Продажи автомобилей марки Xcite обещают начать весной этого года. Однако уже сейчас можно предположить, сколько будет стоить X-Cross 7. За Chery Tiggo 7 Pro сейчас просят от 2 570 000 руб. Правда, это цена без учета скидок, которые есть при покупке машины в кредит и сдаче старого авто в трейд-ин. А с ними цена опускается до 2 165 000 руб.

Думается, именно на 2,2–2,5 млн руб. и стоит ориентироваться. А, возможно, первые модели будут продавать и вовсе ниже психологически важной отметки в 2 млн руб. Ведь новому бренду еще только предстоит завоевать популярность и доказать покупателям, почему они должны покупать кроссовер марки Xcite, а не оригинальные Chery.

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