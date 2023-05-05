Запорожцев эвакуируют из-за усиления ударов ВСУ: новости СВО на вечер 5 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Минобороны РФ 5 мая опубликовало свежую сводку о продолжении специальной военной операции на Украине. На Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки были уничтожены до 630 украинских военнослужащих и наемников. Подбиты две самоходные артиллерийские установки «Акация», две артиллерийские системы M777 производства США, гаубица Д-20, пять гаубиц Д-30, три боевые машины пехоты, одна боевая машина РСЗО «Град», один танк и гаубица «Мста-Б».

В районе Огурцово Харьковской области ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 127-й бригады теробороны.

Под Петровским в ЛНР ликвидирован склад артиллерийских боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ. Под Часовым Яром в ДНР уничтожили мост, по которому ВСУ пытались перебросить боеприпасы и резервы в Артемовск. Под Краматорском и Авдеевкой поражены два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. В районе Новомихайловки в ДНР пресечены действия украинской ДРГ.

Средствами ПВО в районах Золотой Балки и Тягинки Херсонской области были сбиты два украинских самолета Су-25. Также перехвачены семь реактивных снарядов системы HIMARS и 14 беспилотников ВСУ.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий по итогам совещания Совета безопасности региона сообщил, что принял решение о перемещении детей с родителями, пожилых людей и инвалидов из районов, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Балицкий объяснил это соображениями безопасности из-за усилившихся обстрелов со стороны ВСУ. Чиновник подчеркнул, что украинские войска наносят удары по гражданской инфраструктуре и власти не могут подвергать риску жизни людей в прифронтовых районах.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram-канале заявление предпринимателя Евгения Пригожина, сообщившего, что ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск 10 мая из-за отсутствия боеприпасов. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что вагнеровцы не станут покидать позиций, а передислоцируются или проведут обманный маневр.

Фото: t.me/concordgroup_official Евгений Пригожин

ФСБ предотвратила теракт агентов военной разведки Украины против одного из управляющих Запорожской АЭС. По информации российской спецслужбы, ГУР МО Украины координировало агентов напрямую, а также через посредницу из Финляндии. Силовики изъяли взрывное устройство, автоматы и боеприпасы к ним, а также взрывчатые вещества. Двоих участников ДРГ арестовали, им грозят тюремные сроки.

Сотрудники ФСБ в Ставропольском крае задержали мужчину, который планировал примкнуть к рядам ВСУ для участия в боевых действиях. Ставропольца поймали, когда он пытался пересечь государственную границу. Силовики установили, что мужчина вступил в украинский нацбатальон «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Против него возбудили уголовные дела по статьям о государственной измене, приготовлении к преступлению и участии в деятельности террористической организации.

Украинские войска обстреляли Черемошное и Устинка в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, никто не пострадал, повреждения получили три машины на территории сельхозпредприятия и линии электропередачи.

Telegram-канал Baza написал, что утром 5 мая украинский беспилотник вновь атаковал Ильский НПЗ в Краснодарском крае, в результате одна из установок загорелась. Это уже вторая за два дня атака БПЛА по заводу, о которых сообщали СМИ. По информации Telegram-канала Mash, нападение на НПЗ совершила группа диверсантов, которые пытались скрыться с места по трубопроводу. Минобороны РФ не комментировало эти сообщения. Военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что атаки БПЛА по НПЗ рассчитаны на психологический эффект. По его словам, такие дроны наносят объектам незначительный ущерб.

Telegram-канал SHOT написал об обнаружении шести самодельных взрывных устройств на опорах трех ЛЭП в Тверской области. По данным канала, СВУ были установлены недалеко от деревень Микшино и Залазино Лихославльского района, все устройства были подсоединены к единому таймеру. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

SHOT также сообщил, что диверсанты заложили самодельную бомбу под ЛЭП в Саратове. Находку вечером 4 мая сделал местный житель, который сразу же обратился в полицию.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что единственным мирным планом по урегулированию конфликта на Украине является тот, что был предложен президентом страны Владимиром Зеленским. По словам Борреля, Евросоюз не воспринимает всерьез мирную инициативу, предложенную Китаем. Депутат Госдумы Дмитрий Белик отметил, что план Киева отличается от предложений Пекина явной антироссийской направленностью. Парламентарий назвал идеи Зеленского «планом террористического киевского режима», подчеркнув, что его условия являются для Москвы заведомо невыполнимыми.