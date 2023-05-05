В Госдуме назвали различия между мирными планами Пекина и Киева Депутат ГД Белик назвал антироссийскую риторику главным отличием мирного плана Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мирный план урегулирования украинского кризиса, предложенный Киевом, в первую очередь отличается от идей Пекина явной антироссийской риторикой, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Белик. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что план президента Украины Владимира Зеленского содержит в условия, которые Россия не может выполнить.

Те же переговоры по Украине, предложенные КНР, сейчас для нас невозможны. План Зеленского же — это план террористического киевского режима, условия которого заведомо невыполнимы, — уточнил парламентарий.

По словам депутата, китайский план урегулирования конфликта содержи обобщенный посыл к миру и не нравится западным странам именно из-за отсутствия антироссийской риторики. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель отвергает предложения Пекина, при этом план Зеленского нравится Европе именно за счет нереалистичных для выполнения со стороны России пунктов, что позволяет Западу манипулировать, считает Белик.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что предложения президента Украины Владимира Зеленского являются единственным мирным планом по разрешению украинского кризиса. По его словам, Брюссель не воспринимает всерьез инициативу, предложенную Китаем.