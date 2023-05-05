Попытка ставропольца примкнуть к ВСУ привела его за решетку На Ставрополье арестовали мужчину, пытавшегося перейти на сторону ВСУ

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Сотрудники силовых структур задержали в Ставропольском крае мужчину, который планировал перейти на сторону ВСУ и принять участие в боевых действиях на стороне Киева, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону. Задержание происходило во время попытки мужчины пересечь госграницу. Против него возбуждены уголовные дела, в том числе за измену Родине.

УФСБ России по Ставропольскому краю задокументирована противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к государственной измене в форме перехода на сторону Вооруженных сил Украины, — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что мужчина вступил в украинский нацбатальон «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а в апреле собирался вылететь на Украину через аэропорт Минеральные Воды транзитом через Турцию.

Против него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ст. 275 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ — «Приготовление к преступлению», «Государственная измена», «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

В конце апреля в Ростовской области был осужден по статье о госизмене ефрейтор Илья Трачук. Южный окружной военный суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, осужденный был лишен воинского звания.

26 апреля Совет Федерации одобрил закон о введении за государственную измену наказания вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме того, содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, будет наказываться сроком до пяти лет заключения.