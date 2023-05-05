Адвокат рассказала, как носить Георгиевскую ленту без миллионных штрафов Адвокат Рогачева: при размещении Георгиевской ленты нужно обеспечить ее сохранность, чтобы не попасть под штраф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При размещении Георгиевской ленты необходимо обеспечить ее сохранность, поскольку согласно статьи УК РФ, пресекающей «реабилитацию нацизма», за осквернение символа победы может быть назначен штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы, рассказала NEWS.ru адвокат Екатерина Рогачева. Она пояснила, что понятие «осквернение» не имеет четкого определения в законе и регулируется нормами морали и нравственности, которые у каждого должны быть выше норм права. При этом закон четко определяет, что использование Георгиевской ленты, в том числе ее изображения, допускается исходя из необходимости обеспечения ее высокого статуса, как символа воинской славы России.

Полагаю, что разместить Георгиевскую ленту на сумку, на рюкзак, являющийся не багажом, а ручной кладью, на лацкан пиджака либо на другую верхнюю одежду в форме банта или полубанта на груди допустимо, равно как разместить Георгиевскую ленту внутри своего автомобиля в качестве демонстрации личной гражданской позиции, гордости за подвиги героев своего Отечества и приверженности акции «Георгиевская ленточка», это допустимо, уместно и патриотично, — заявила она.

Правозащитница подчеркнула, что любая публичная демонстрация Георгиевской ленты с использованием уничижительного смысла, умаляющего значение и достоинство воинской доблести и славы, исключены.

Она добавила, что публичное сожжение, либо иное уничтожение Георгиевской ленты, надругательство, использование одновременно с символами нацизма, равно как любое неуважительное, пренебрежительное обращение, не совместимое с понятием честь, достоинство и воинская доблесть, использование с неуместными образами, нелепыми и оскорбительными публичными комментариями, повлечет за собой привлечение к уголовной ответственности и серьезное наказание.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что из продажи в магазинах сети «Ашан» исчезли георгиевские ленты и другая продукция ко Дню Победы. Кроме того, сообщалось, что в Липецкой области сотрудникам напомнили о важности соблюдения «правил компании» и сообщили о запрете использования символики победы.

В начале апреля представители «Ашана» опровергли слухи о планах уйти из России. В торговой сети подчеркнули, что недостоверные публикации об этом были направлены на дестабилизацию.