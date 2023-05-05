«Психологическая атака»: военный эксперт об ударах дронов по НПЗ Военный эксперт Дандыкин назвал удары дронов по НПЗ психологической атакой

атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам рассчитаны на психологический эффект, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, такие БПЛА наносят НПЗ незначительный ущерб. Дандыкин связал проведение таких акций с зарубежными визитами президента Украины Владимира Зеленского и его просьбами дать Киеву больше оружия.

Учитывая взрывчатку, которую они (дроны. — NEWS.ru) несут, думаю, расчет на психологическую атаку — якобы они (ВСУ — NEWS.ru) могут ударить. Но катастрофу это не вызовет, для серьезного вреда по таким объектам нужно массированно работать авиацией или БПЛА «Стриж», которые еще остались у них, но это все сбивается. Мне кажется, что эта тема связана с поездками Зеленского за границу и его просьбами дать все, составляющая часть анонсируемого наступления, — заявил Дандыкин.

Эксперт отметил, что катастрофа на заводах от ударов БПЛА маловероятна, поскольку предприятия защищены и строились еще в советское время, когда ко всему подходили основательно с точки зрения безопасности. Атаки же на резервуары с топливом на НПЗ являются признаком слабости.

Ну прилетело сейчас, и что? Все работает штатно. Но относится нужно предельно серьезно, охранять еще лучше. В таких случаях усиливают ПВО и борьбу с агентурой, они же могут попытаться и у нас кого вербовать. Плюс необходимо купировать все угрозы в зоне СВО, — добавил собеседник.

Ранее СМИ сообщили о новом пожаре на Ильском НПЗ в Краснодарском крае, где только накануне загорелся резервуар с топливом в результате удара БПЛА. Сведений о пострадавших не поступало.