SHOT: в Тверской области на опорах ЛЭП обнаружили шесть СВУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Тверской области к опорам линий электропередачи были прикреплены шесть самодельных взрывных устройств. По информации канала, они оказались подсоединены к одному таймеру. Минобороны РФ инцидент не комментировало.

По данным SHOT, СВУ обнаружили недалеко от деревень Микшино и Залазино Лихославльского района. По информации канала, по два пакета серого и коричневого цветов были закреплены на металлических опорах трех ЛЭП.

Авторы пишут, что на место обнаружения находки прибыли специалисты, которые обезвредили СВУ. Сейчас сотрудники правоохранительных служб разыскивают диверсантов, говорится в публикации.

Ранее в Саратове местный житель обнаружил под опорой линии электропередачи самодельное взрывное устройство. По предварительной версии, заложить СВУ под ЛЭП могли диверсанты. Прибывшие на место сотрудники обнаружили две полуторалитровые бутылки с неизвестным веществом и пакет с проводами, микросхемой и элементом питания.

Ночью 1 мая опора ЛЭП была подорвана близ Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области, рядом еще на одном столбе также был закреплен предмет, похожий на взрывное устройство.