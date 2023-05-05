В Херсонской области уничтожили два украинских самолета Су-25

Фото: CC BY-SA 4.0/Ministry of Defense of Ukraine/wikimedia.org

Су-25М1

Два самолета Су-25 воздушных сил Украины были уничтожены средствами ПВО в Херсонской области, сообщило Минобороны России. Кроме того, за сутки были перехвачены семь снарядов РСЗО «HIMARS».

Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск были поражены украинские подразделения в районах населенных пунктов Двуречная, Ивановка и Крахмальное Харьковской области. В регионе также пресекли действия трех ДРГ.

Всего за сутки на Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском ВС РФ уничтожили 630 военнослужащих и одну ДРГ, 36 автомобилей, три боевые машины пехоты, две самоходные артиллерийские установки «Акация», две артиллерийские системы М777 производства США, четыре склада боеприпасов, 20 боевых бронированных машин, один пикап, гаубицу Д-20 и пять гаубиц Д-30, гаубицу «Мста-Б». Кроме того, были сбиты 14 БПЛА в Харьковской области, Донецкой Народной Республике, и Запорожской области.