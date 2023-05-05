Диверсанты заложили бомбу под ЛЭП в Саратове SHOT: взрывное устройство обнаружили под ЛЭП в Саратове

В Саратове местный житель обнаружил под опорой линии электропередачи самодельное взрывное устройство, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительной версии, заложить СВУ под ЛЭП могли диверсанты.

Горожанин сделал подозрительную находку вечером 4 мая и тут же позвонил в экстренные службы. Прибывшие на место сотрудники обнаружили две полуторалитровые бутылки с неизвестным веществом и пакет с проводами, микросхемой и элементом питания. Специалисты уничтожили СВУ контролируемым подрывом.

Отмечается, что ЛЭП, которую пытались подорвать, питает Ленинский и Гагаринский районы Саратова. Диверсантов разыскивают правоохранители.

Ночью 1 мая опора ЛЭП была подорвана в районе Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области, рядом на еще одном столбе также был закреплен предмет, похожий на взрывное устройство, сообщал глава региона Александр Дрозденко. Позже местные СМИ со ссылкой на источники писали, что на месте подрыва ЛЭП под Гатчиной обнаружили еще три бомбы. 3 мая в Ленинградской области обнаружили еще шесть взрывных устройств, которые были размещены на трех опорах линий электропередачи в деревне Ковшово в том же районе.

Также 3 мая Telegram-каналы сообщали об обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, установленного на опоре ЛЭП в Тверской области. Передавали, что недалеко от села Микшино была найдена коробка размером 12 на 6 сантиметров с экраном и проводами.