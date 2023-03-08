Взятие части Артемовска и обстрел Энергодара: новости СВО на вечер 8 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ

Минобороны РФ в сводке за 8 марта сообщило о событиях в зоне СВО. На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск противнику нанесли поражение в районах Берестового, Синьковки и Крахмального в Харьковской области и населенного пункта Розовка в ЛНР. Там же, в районах Табаевки, Гряниковки и Ольшаны, а также в районе Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР пресечена деятельность 10 украинских ДРГ. За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военных, две бронемашины и самоходная гаубица «Акация».

На Краснолиманском направлении в районах Невского, Новолюбовки, Червонопоповки и Червоной Дибровы в ЛНР и Григоровки в ДНР подразделения ВСУ поразили ударами авиации, артиллерии и огнеметных систем группировки войск «Центр», потери противника составили около 130 бойцов, две БМП, одна самоходная гаубица «Гвоздика».

Фото: Министерство обороны РФ Разбитая техника ВСУ

На Донецком направлении «Южная» группировка уничтожила свыше 180 военных ВСУ, два танка, три БМП, «Акацию» и «Гвоздику». На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка «Восток» ударила по вэсэушникам в районах Новоданиловки, а также Угледара, Павловки и Новоселовки ДНР, ликвидировано до 65 военнослужащих ВСУ, один танк, гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 50 военных и гаубицу Д-30. В ДНР близ Новоалександровки уничтожена украинская РЛС, в районе Мемрика ударили по штабу 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Также в ЛДНР, в Херсонщине и на Запорожье сбито четыре снаряда HIMARS и пять дронов.

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль восточную часть Артемовска. Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала заявление бизнесмена, сообщившего, что «вагнеровцами» занята вся территория восточнее реки Бахмутки.

Украинские войска обстреляли Энергодар, на территории которого находится Запорожская АЭС. Глава администрации города Эдуард Сеновоз сообщил, что ВСУ с помощью дронов ударили по набережной зажигательными боеприпасами, возник пожар, огонь распространился вдоль ЛЭП и насосной станции.

В Брянской области мать девочки, находившейся в машине, обстрелянной 2 марта украинскими диверсантами, обратилась к властям с просьбой открыть объезд опасной дороги вблизи границы, на которой это произошло. Женщина, проживающая в селе Брахлов, рассказала, что раньше у них была объездная дорога, на которой можно доехать до Климово. Она попросила ее восстановить, чтобы люди могли безопасно добираться до поликлиники.

Фото: ФСБ РФ Расстрелянный украинскими диверсантами автомобиль

Еще одной страной, решившей оказать опосредованную помощь Украине, стала Южная Корея. По данным Reuters, в Сеуле дали добро Польше на экспорт гаубиц Krab с южнокорейскими комплектующими. В мае 2022 года Варшава передала ВСУ 18 таких орудий. Между тем в Польше обнаружили технический брак у автоматов Grot, которые поставляют на Украину.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что уже в марте Германия и Португалия могут одновременно поставить Украине 21 танк Leopard 2A6, как и планировалось.

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Киев с визитом, который был анонсирован накануне. В офисе Гутерриша сообщили, что он уведомил о поездке замглавы МИД РФ Сергея Вершинина.