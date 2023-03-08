Деятельность 10 украинских ДРГ пресекли в Харьковской области и ЛНР Минобороны РФ: в Харьковской области и ЛНР пресечена деятельность 10 диверсионных групп ВСУ

Фото: Stringer/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации

В нескольких населенных пунктах Харьковской области и ЛНР силами российской армии пресечена деятельность сразу 10 украинских диверсионных групп, сообщило Минобороны РФ. Об этом говорится в сводке, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

В районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артемовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия 10 диверсионно-разведывательных групп ВСУ, — говорится в сообщении ведомства.

По данным МО РФ, за прошедшие сутки на Купянском направлении российские войска уничтожили около 60 украинских военнослужащих, а также самоходную гаубицу «Акация», две боевые бронемашины и три автомобиля. Авиаударами и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и военной технике противника в районах Берестового, Синьковки и Крахмального в Харьковской области, а также в районе населенного пункта Розовка в ЛНР.

7 марта Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 90 российских военных. Были опубликованы кадры с вернувшимися бойцами. Им осмотрели врачи и предоставили телефоны, чтобы они позвонили домой родным. Освобожденных солдат направили в Москву для лечения.