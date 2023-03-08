Пригожин сообщил о взятии всей восточной части Артемовска

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Пресс-служба компании «Конкорд» в Telegram-канале опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогли взять под контроль восточную часть Артемовска. По его словам, российским силам удалось занять всю территорию восточнее реки Бахмутки.

Все, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК «Вагнер», — заявил Пригожин.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что взятие Артемовска под контроль позволит российским войскам вести наступление вглубь обороны ВСУ. Он подчеркнул, что город является важным узлом обороны ВСУ в Донбассе.

До этого советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что российские войска взяли под контроль почти половину Артемовска, тогда как украинские бойцы стараются покинуть город и пытаются делать это группами, передвигаясь по проселочным дорогам.

В свою очередь подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ предприняли попытку предотвратить полное окружение Артемовска, начав переброску относительно боеспособных подразделений в западную часть города. Он добавил, что были усилены позиции на путях снабжения. Кроме того, из Часова Яра усилилась работа артиллерии.