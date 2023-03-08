Германия и Португалия пообещали Украине танки в марте Минобороны ФРГ: Украина в марте получит 21 танк Leopard 2 от Германии и Португалии

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Немецкий основной боевой танк Leopard 2

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что уже в марте Киев может получить от Германии и Португалии 21 танк Leopard 2A6, передает ТАСС. Прежде Писториус заявлял, что танки планируют поставить на Украину до конца первого квартала.

Только что узнал, что 18 германских танков Leopard-2A6 и три португальских [танка] уже в этом месяце одновременно могут быть поставлены на Украину, — сказал министр обороны ФРГ, выступая в Швеции.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша передаст Украине 10 танков Leopard 2 до конца недели. По его словам, уже создана коалиция стран, которые имеют на вооружении танки Leopard 2А4: всего Украина получит 14 польских танков, четыре из которых уже находятся в стране. Кроме того, Блащак сообщил о прибытии на Украину первых ЗРК Patriot, отметив, что его страна уже передала Киеву вооружений на сумму свыше €2,2 млрд.

Немецкая компания Rheinmetall, производящая танки Leopard, ранее заявила о планах построить завод на Украине. Глава компании Армин Паппергер предположил, что предприятие сможет выпускать до 400 боевых машин в год, в проект потребуется инвестировать около €200 млн. Предварительные договоренности уже достигнуты, окончательное решение по сделке могут принять к маю 2023 года, рассказал Паппергер.