Польша передаст Украине 10 танков Leopard до конца недели Глава Минобороны Польши: Украина получит 10 танков Leopard до конца недели

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Немецкий основной танк Leopard 2

Польша передаст Украине очередные 10 танков Leopard 2 до конца недели, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, которые приводит РИА Новости, уже создана коалиция стран, которые имеют на вооружении танки Leopard 2А4

[Всего Украина получит] 14 польских танков, четыре уже на Украине, очередные 10 еще на этой неделе попадут на Украину, — сказал Блащак.

Ранее гендиректор немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер рассказал о планах построить завод по производству танков Leopard на Украине. По его словам, предприятие сможет выпускать до 400 боевых машин ежегодно, определенная договоренность по этому вопросу уже существует. Окончательное решение по поводу сделки может быть принято в течение двух месяцев. Паппергер добавил, что реализация проекта потребует около €200 млн.

Между тем власти Германии обратились к руководству Швейцарии с просьбой о продаже Rheinmetall 96 списанных танков Leopard 2, которые законсервированы и почти забыты на секретном складе. В Берлине заявили, что эта техника не будет передана Украине. Она необходима для восполнения собственных арсеналов стран ЕС и НАТО, помогающих Киеву. Швейцарские власти допустили возможность такой сделки, если она будет одобрена парламентом.