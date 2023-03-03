Германия попросила у Швейцарии списанные танки Leopard 2

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Германия попросила Швейцарию о продаже 96 списанных танков Leopard 2 для восполнения арсеналов стран, помогающих Украине, сообщает газета Blick со ссылкой на Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта (DDPS). Швейцарские власти допускают возможность такой сделки, если она будет одобрена парламентом.

Берлин хочет, чтобы Швейцария продавала танки Leopard производителю Rheinmetall. Списанные армией машины предназначены для замены танков, которые западные страны поставляют Украине, — говорится в публикации.

Речь идет о танках, которые «законсервированы и почти забыты» на секретном складе в восточной части Швейцарии. В Германии заверили, что эти боевые машины не будут передаваться Киеву. Они послужат тому, чтобы «закрыть бреши» в странах ЕС и НАТО.

В DDPS заявили, что швейцарские военные могут отказаться от некоторого количества этих танков, но необходимо разрешение парламента страны на их продажу. В январе законодатели уже отклонили аналогичную инициативу. Они считают, что танки являются стратегическим резервом армии Швейцарии и его следует сохранить.

Ранее глава Союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер заявил, что в настоящее время только 30% всех танков Leopard германских вооруженных сил пригодны для использования в бою. Он отметил, что бундесверу придется искать замену 18 танкам, которые Берлин решил передать Киеву.