В Германии захотели наладить выпуск танков Leopard на Украине Глава компании Rheinmetall хочет запустить производство танков Leopard на Украине

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Армин Паппергер, гендиректор немецкой компании Rheinmetall, производящей танки Leopard, рассказал газете Rheinische Post о планах построить завод на Украине. По его словам, предприятие сможет выпускать до 400 боевых машин ежегодно.

Завод Rheinmetall может быть построен на Украине, — сказал бизнесмен.

Он пояснил, что определенная договоренность по этому вопросу уже существует. Окончательное решение по поводу сделки может быть принято в течение двух месяцев. Паппергер добавил, что реализация проекта потребует около €200 млн.

Ранее сообщалось, что власти Германии обратились к руководству Швейцарии с просьбой о продаже Rheinmetall 96 списанных танков Leopard 2, которые законсервированы и почти забыты на секретном складе. В Берлине заявили, что эта техника не будет передана Украине. Она необходима для восполнения собственных арсеналов стран ЕС и НАТО, помогающих Киеву.

Швейцарские власти допустили возможность такой сделки, если она будет одобрена парламентом. В январе законодатели уже отклонили аналогичную инициативу, указав, что танки являются стратегическим резервом армии Швейцарии и его следует сохранить.