В Польше сообщили о прибытии первых ЗРК Patriot на Украину Министр обороны Польши: первые ЗРК Patriot прибыли на Украину

На Украину прибыли первые зенитно-ракетные комплексы Patriot и танки Leopard, рассказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете La Razón. Он также объявил, что Варшава передала Киеву вооружений на сумму более 2,2 млрд евро.

Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины, — заявил он.

Кроме того, Блащак считает, что решение о поставке Киеву самолетов необходимо принимать на широком союзническом уровне.

Ранее стало известно, что власти США не планируют поставлять Украине истребители F-16, несмотря на приезд украинских военных летчиков.

Два летчика ВС Украины отправились в Штаты для оценки американскими военными их навыков управления истребителями, а также для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации.

Однако президент США Джо Байден заявил о том, что он исключает в настоящее время передачу Украине американских истребителей F-16. По мнению главы государства, эти истребители Киеву сейчас не нужны.