В Белом доме подтвердили отказ от поставок F-16 на Украину Белый дом: США не намерены поставлять Киеву F-16, несмотря на приезд украинских летчиков

Фото: Petty Officer 3rd Class Chandler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти США не планируют поставлять Украине истребители F-16, несмотря на приезд украинских военных летчиков. Об этом сообщила в ходе брифинга для СМИ пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова приводит РИА Новости.

Президент высказался по поводу F-16, как вы знаете. Ничего не изменилось из того, что сказал президент. Пока это не планируется, — сказала представитель американской администрации.

Ранее телеканал NBC сообщил, что в США прибыли два летчика ВС Украины для оценки американскими военными их навыков управления истребителями, а также для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации. Отмечается, что украинских пилотов могут обучить управлению истребителями F-16. По информации СМИ, летчики будут проходить тестирование на военной базе в штате Аризона.

В интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден заявил о том, что он исключает в настоящее время передачу Украине американских истребителей F-16. По мнению главы государства, эти истребители Киеву сейчас не нужны.

В свою очередь издание Politico сообщило, что возможная поставка истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар». По информации издания, особенность американских F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине».