Байден исключил передачу Украине истребителей F-16

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил о том, что он исключает в настоящее время передачу Украине американских истребителей F-16. По мнению политика, эти истребители Киеву сейчас не нужны. Свое мнение Байден высказал в интервью телеканалу АВС.

Нет, ему (Владимиру Зеленскому) сейчас не нужны F-16. По мнению наших военных, сейчас нет основания, в котором бы присутствовал смысл предоставлять F-16. Я на данный момент это исключаю, — сказал президент США.

Чуть ранее в журналистском пуле Белого дома рассказали о том, что Байден и Зеленский имели «частный разговор» по поводу поставок истребителей F-16, однако подробности беседы раскрывать не стали.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме полагают, что Украина в настоящее время не нуждается в истребителях F-16. Он также отметил отсутствие смысла в отправке Киеву танков Abrams. По его словам, полностью возможность поставки истребителей на Украину не исключается, но это вопрос не ближайшей, а долгосрочной перспективы. Что касается танков, то в сложившейся ситуации, по слова Салливана, гораздо полезнее для украинцев окажутся немецкие танки Leopard, а Abrams США передадут лишь потому, что это было условием Германии для предоставления своей техники.

В свою очередь издание Politico сообщило, что возможная поставка истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар».