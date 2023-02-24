В США не нашли смысла отправлять Украине танки и истребители Салливан: США считают, что Украине сейчас не нужны истребители

Фото: Master Sgt. Matthew Plew/U.S. Air Force

В Белом доме полагают, что Украина в настоящее время не нуждается в истребителях F-16. Об этом сообщил в эфире CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он также отметил отсутствие смысла в отправке Киеву танков Abrams.

Украинцы готовятся к контрнаступлению. По нашему мнению, F-16 не являются ключевыми возможностями для контратаки, — сказал Салливан.

По его словам, полностью возможность поставки истребителей на Украину не исчключается, но это вопрос не ближайшей, а долгосрочной перспективы. Контакты по этому вопросу продолжаются.

Также представитель Белого дома отметил, что не имеют большого смысла и поставки Киеву танков Abrams. По словам Салливана, согласно оценке военных, в сложившейся ситуации гораздо полезнее для украинцев окажутся немецкие танки Leopard. Что касается Abrams, то их США передадут на Украину лишь потому, что это было условием Германии для предоставления своей техники.

Ранее издание Politico сообщило, что возможная поставка истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар». По информации издания, особенность американских F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине». Кроме того, авторы публикации полагают, что РФ сможет легко выявить попытки построить подходящие для истребителей базы и нанести по ним удар.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что 14 немецких танков Leopard 2A6 украинские военные получат до конца марта. Вслед за ними на Украину отправятся танки Leopard 1A5, которые должны передать Киеву другие европейские страны. Представитель Минобороны ФРГ Надине Крюгер, в свою очередь, сообщила, что 13 февраля началось обучение украинских военнослужащих управлению танками Leopard 2.