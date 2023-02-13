Военные ВСУ в Германии начали обучаться работе на танках Leopard 2

Фото: Michael Reichel/dpa

В немецком Мюнстере началась подготовка украинских военнослужащих к управлению танками Leopard 2, передает издание NDR со ссылкой на Министерство обороны страны. По данным бундесвера, на курс по Leopard 2 запланировано около шести недель.

Помимо запланированных 14 основных боевых танков, Германия поставляет Украине 40 боевых машин пехоты Marder. Также о старте обучения сообщила представитель Министерства обороны Надине Клюгер, передает РИА Новости.

Обучение началось сегодня, — заявила Клюгер.

Ранее сообщалось, что, согласно плану, первые украинские военные отправятся на фронт на танках Leopard 2 в конце марта. Всего с начала спецоперации в Германии прошли обучение обращению с зенитными самоходными установками Gepard и гаубицами Panzerhaubitze 2000 порядка 1,5 тысячи бойцов ВСУ. В перспективе на Украину прибудут танки Leopard из Нидерландов, Испании, Норвегии, а также Польши.

Глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот заявлял о необходимости создания европейской модели танка на базе немецкого Leopard 2 и французского Leclerc, которую можно будет поставлять Украине. В беседе с изданием Welt am Sonntag он выражал мнение, что Европе не нужны разные модели танков, будет достаточно только одной. По его словам, это сэкономит европейским странам достаточно денег.