В бундестаге захотели создать общеевропейский танк для отправки Киеву

Фото: Daniel Karmann/Global Look Press

Глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот заявил о необходимости создания европейской модели танка на базе немецкого Leopard 2 и французского Leclerc, которую можно будет поставлять Украине. В беседе с изданием Welt am Sonntag он выразил мнение, что Европе не нужны разные модели танков, будет достаточно только одной. По его словам, это сэкономит европейским странам достаточно денег.

Я уже давно выступаю за то, чтобы в оборонной политике было больше Европы. Что касается боевых систем, то европейская система обороны больше похожа на лоскутный ковер. <...> Нам не нужны 11 разных танков в Европе, но хватило бы и одного, что сэкономило бы много денег. Впоследствии этот продукт можно было бы легко поставить Украине, — считает немецкий чиновник.

Он подчеркнул, что до сих пор взаимодействие европейских стран на тему создания единых боевых систем в Европе «идет медленными темпами», несмотря на то что Берлин и Париж уже давно планируют совместную модель танка, который станет преемником Leopard и Leclerc.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что 14 немецких танков Leopard 2A6 прибудут на Украину до конца марта. Вслед за этим планируется отправка танков Leopard 1A5, которые должны передать Киеву другие европейские страны. В частности, о своей готовности в оказании военной помощи заявляли Польша, Нидерланды, Испания и Норвегия.