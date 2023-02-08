Названы сроки поставок ФРГ танков Leopard 2 Украине Министр обороны ФРГ Писториус: танки Leopard 2 прибудут на Украину в конце марта

Фото: Ann-Marie Utz/dpa/Global Look Press

Борис Писториус

Германия поставит на Украину танки Leopard 2 до конца марта, заявил в беседе с Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) министр обороны страны Борис Писториус. Он отметил, что речь идет лишь о первом батальоне военной техники. Впоследствии другие страны передадут Украине танки Leopard 1A5.

Наши танки Leopard 2A6 будут в Украине в конце марта. Другие — вскоре после этого. Танки Leopard 1A5 поступают не из наших запасов. Это запасы оборонной промышленности, которые сейчас выкупают и технически готовят к отправке в Украину другие страны вместе с Германией. Так что оказать непосредственное влияние на этот процесс мы не можем, — сказал Писториус.

Военный эксперт Виктор Литовкин ранее заявил NEWS.ru, что Leopard и Leopard 2 уничтожит примитивный РПГ-7 с кумулятивной гранатой, если «засадить между катков или в разрез башни». Он подчеркнул, что из такого орудия «Леопарды» подбивались в Сирии и Афганистане, а более серьезными российскими системами с ними справиться еще проще.

Ранее стало известно, что ряд европейских стран готовы передать Украине часть имеющихся у них на вооружении танков Leopard. В их числе Нидерланды, Испания, Норвегия, а также Польша.

Варшава пообещала поставить Киеву танки PT-91 Twardy. Чехия, в свою очередь, передавать Leopard Украине отказалась. В Праге заявили, что бронетехника нужна для обеспечения собственной безопасности страны.