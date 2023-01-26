Politico: передача Киеву истребителей обернется логистическим кошмаром

Фото: Li Rui/xinhua/Global Look Press

Американский всепогодный истребитель четвёртого поколения F-15

Возможная поставка истребителей Украине может превратиться в «логистический кошмар», сообщает Politico. По информации издания, особенность американских F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине».

Авторы публикации считают, что Россия может легко выявить любую попытку построить подходящие для истребителей базы и нанести по ним удар.

Politico уточняет, что более подходящими для Украины были бы американские самолеты F-18 или истребители шведского производства Gripen, так как для них подходят более короткие взлетно-посадочных полосы, кроме того, они требуют меньшего обслуживания.

Ранее стало известно, что ряд европейских стран рассматривает возможность отправки реактивных истребителей на Украину. По данным издания, следующая встреча министров обороны на американской авиабазе Рамштайн будет посвящена авиации и воздушной поддержке Украины. Как заявил дипломат из северной европейской столицы, передача авиации ВСУ — это естественный и логичный шаг после поставок танков.