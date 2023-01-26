В Европе задумались о передаче Киеву истребителей после танков Politico: Европа планирует отправить на Украину истребители

Фото: Mc3 Hannah Kantner/U.S Navy/Global Look Press

Лёгкий истребитель F-16

Ряд европейских стран рассматривает возможность отправки реактивных истребителей на Украину, сообщает Politico. По данным издания, следующая встреча министров обороны на американской авиабазе Рамштайн будет посвящена авиации и воздушной поддержке Украины. Как заявил дипломат из северной европейской столицы, передача авиации ВСУ — это естественный и логичный шаг после поставок танков.

По словам другого источника, передача истребителей Украине сейчас невозможна, однако через две-три недели ситуация может поменяться. Также отмечается, что предварительное согласие на поставку истребителей F-16 уже дал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра. Тот подчеркнул, что у государства нет никаких табу и по запросу Киева власти могут отправить авиацию.

В материале отмечается, что власти США и Германии отказались от поставок истребителей на Украину несмотря на то, что именно они утвердили передачу танков.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что в Европе «взяли в работу» вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16. Информация содержится в опубликованном дипломатом диалоге с неназванным «европейским коллегой». Последний сообщил главе украинского МИД о начале проработки вопроса по истребителям, на получение которых рассчитывают в Киеве.