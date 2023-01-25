Кулеба пообещал скорые поставки на Украину истребителей F-16 Глава МИД Украины Кулеба: в ЕС начали прорабатывать поставки Киеву истребителей F-16

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что в Европе «взяли в работу» вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16. Информация содержится в опубликованном дипломатом на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) диалоге с неназванным «европейским коллегой». Последний сообщил главе украинского МИД о начале проработки вопроса по истребителям, на получение которых рассчитывают в Киеве.

Он знает, что делать, — написал по этому поводу Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 января в ходе своего выступления по видеосвязи перед участниками заседания министров обороны на америанской авиабазе Рамштайн в Германии выразил надежду на получение в дальнейшем истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия.

Также сообщалось, что власти Нидерландов обсудят возможность поставки ВСУ истребителей F-16. По словам министра иностранных дел страны Вопке Хукстры, Амстердам рассмотрит данный вопрос, если об этом попросит Киев. Он отметил, что правительство Нидерландов обсудит возможность поставки Украине истребителей «непредвзято».