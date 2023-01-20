Нидерланды могут отправить на Украину истребители F-16

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Власти Нидерландов обсудят возможность поставки ВСУ истребителей F-16, сообщает RTL Nieuws со ссылкой на министра иностранных дел Вопке Хукстру. По его словам, Амстердам рассмотрит данный вопрос, если об этом попросит Киев.

Глава МИД отметил, что правительство Нидерландов обсудит возможность поставки Украине истребителей «непредвзято». Министр обороны королевства Кайса Оллонгрен в свою очередь заявила, что Амстердам готов оплатить поставки ВСУ танков Leopard 2 другими странами. При этом она подчеркнула, что предварительно необходимо заручиться согласием Германии на поставку этих боевых машин.

Ранее полковник и Герой России Рустем Клупов выразил сомнения в том, что Украине будут поставляться истребители F-16. По его словам, для использования этих самолетов требуется отдельная система обеспечения. Ее создание займет у Украины длительное время, а также потребует от Киева значительных финансовых вложений. Кроме того, российские войска будут атаковать инфраструктуру Украины, чтобы не допустить появления истребителей F-16 в регионе.